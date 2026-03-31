Η τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική με τους μαθητές να καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Οι ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας Erminio πληθαίνουν την τελευταία ώρα με το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει ότι προβλέπεται υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στις περιπτώσεις που αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Όπως τονίζεται στην σχετική οδηγία που εστάλη από το ΥΠΑΙΘΑ «σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhh1ffozvkgh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για την τηλεκπαίδευση: «Όχι στις επικοινωνιακές τακτικές του ΥΠΑΙΘΑ»

Εκπαιδευτικοί και σωματεία γυρνούν την πλάτη στο μέτρο, καταγγέλλοντας «κοροϊδία» και επικοινωνιακές τακτικές του Υπουργείου Παιδείας, που –όπως υποστηρίζουν– επιχειρούν να συγκαλύψουν τις χρόνιες ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό. Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Κώστας Σωτηρίου» όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι «κανένας εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παρέχει τηλεκπαίδευση από το σπίτι του. Κανένας δεν υποχρεούται να μετακινηθεί στο κλειστό σχολείο του. Λέμε ΟΧΙ στην κοροϊδία και στις επικοινωνιακές τακτικές του ΥΠΑΙΘΑ και της Κυβέρνησης και στην τηλεεκπαίδευση δια πάσαν νόσο. Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τη δική τους υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο), καθώς ο ν.4807/21 που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας ορίζει ότι: «Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο…»Οι εκπαιδευτικοί εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο χώρο εργασίας μας που είναι το σχολείο, δεν μπορούμε να παρέχουμε εργασία και άρα ούτε τηλεκπαίδευση. Στην ιδιωτικότητα του σπιτιού μας δεν μπορούμε να διαθέσουμε ούτε το χώρο αλλά και ούτε τα μέσα για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η λίστα με τα κλειστά σχολεία σε όλη την χώρα - Τι ισχύει για την Αττική

Κλειστά θα μείνουν αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, και μεθαύριο, Πέμπτη 2 του μήνα, όλα τα σχολεία του Μαρκοπούλου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Όπως τονίζεται σε απόφαση του Δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο, Τετάρτη 1-4-2026, και μεθαύριο, Πέμπτη 2-4-2026, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Να σημειωθεί ότι η απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου για διήμερο «λουκέτο» στα σχολεία και αναστολή των μαθημάτων πάρθηκε κατόπιν της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής που όριζε κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων πλην των Εσπερινών του Λεκανοπεδίου, που θα μείνουν κλειστά. Oυσιαστικά, με τη σημερινή της απόφαση η Περιφέρεια Αττικής δεν προχώρησε σε οριζόντια αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, επιλέγοντας να αφήσει στους Δήμους την ευθύνη για τυχόν τοπικές αποφάσεις, όπου κριθεί απαραίτητο. Όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι αναφορές από τις δημοτικές αρχές για προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή σε σχολικές υποδομές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhh0y5p4yo9t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Μαρκοπούλου για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων (1-2/4)

Mε απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου κατόπιν της απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας που θέτει την Αττική σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο, Τετάρτη 1-4-2026, και μεθαύριο, Πέμπτη 2-4-2026, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών

{https://www.facebook.com/dimosmarkopoulou/posts/pfbid02Gqm9bVwkfhnfkW8TrqQg91a5eopsJWbFdkWJFJAv9toUpwNaCe4EDcaW3c3dBRZEl}

Κλειστά τα σχολεία και στον Δήμο Σαρωνικού

Με απόφαση του δημάρχου, Δημήτρη Παπαχρήστου, κλειστά θα μείνουν την Τετάρτη 1η και την Πέμπτη 2 Απριλίου όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί. Όπως ανακοινώθηκε, «Για τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με την απόφαση Α1216/2026 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία η Περιφέρεια Αττικής τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ο Δήμος Σαρωνικού περιλαμβάνεται στις περιοχές που, βάσει των έως τώρα προγνωστικών μοντέλων, αναμένεται να δεχθούν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Η εκτίμηση για την κορύφωση των φαινομένων προσδιορίζεται από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά. Ωστόσο, καθώς ο ακριβής χρόνος ενδέχεται να μεταβληθεί, αποφασίσαμε προληπτικά το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, καθώς και το κλείσιμο των ΚΑΠΗ και των αθλητικών χώρων. Για εμάς, η πρόληψη και η ασφάλεια των κατοίκων μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα».

{https://www.facebook.com/dimitris.papas1/posts/pfbid02DPoFgR2QpoX3pmLk8NXNWMFuNzG9HM7kRNbvP2ipNKtG7o1a93cCNHxsXqrYcx5bl}

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Μαραθώνα

Κλειστές Τετάρτη και Πέμπτη θα μείνουν οι σχολικές μονάδες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, αθλητικές εγκαταστάσεις και ΚΔΑΠ του Δήμου Μαραθώνος. Όπως τονίζεται από πλευράς Δήμου «Με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και επειδή οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, με απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, όλες οι σχολικές μονάδες, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και τα ΚΔΑΠ του Δήμου μας δεν θα λειτουργήσουν αύριο Τετάρτη, 1/4/2026 και μεθαύριο Πέμπτη, 2/4/2026.»

{https://www.facebook.com/municipalityofmarathon/posts/pfbid0yTrwh5VikERz7znscsckavHDKdWKzBB5s5uRRSZErZ5gbECSKXLarPMVbwtMpLDxl}

Κλειστά όλα τα σχολεία την Πρωταπριλιά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Aξίζει να σημειωθεί ότι κλειστά θα μείνουν αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου όλα τα σχολεία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου γνωστοποιείται η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων κατά την Τετάρτη 1η Απριλίου, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία. Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio που αναμένεται να πλήξει έντονα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

{https://www.facebook.com/GrafeioTypouPNAI/posts/pfbid02HbzUCLyNpU9n1QPG3qXEUyMEer5QwNEoL6FAuBh8HK75L6hGSLix9LyD7cNPJqu8l}

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Ευρώτα

Αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρώτα την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών . Ο Δήμαρχος Ευρώτα αποφάσισε την προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) , καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, για αύριο Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων όλων των Βαθμίδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.

{https://www.facebook.com/dimarxeioeurwta/posts/pfbid028mFTvpVW854G8E2CoLV683G3CJMfqRmacJ8xf4GFpY3fxTohSUinTYztd6t57P5Sl}

Κλειστά τα σχολεία στο Μαντούδι

Με απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του παιδικού σταθμού Μαντουδίου, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026. Η απόφαση λαμβάνεται λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες), τα οποία καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

{https://www.facebook.com/mantoudieviasofficial/posts/pfbid0TreB36QPDmqRsBPsHHzF336gLPiyuV3B3P8wdQw5S5FrZzkm51ckXF1pJ5BqJcmHl}

Kλειστά τα σχολεία στο Ναύπλιο

Αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 , τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Ναυπλιέων, για την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

{https://www.facebook.com/dimosnafpliewn/posts/pfbid0s5XhAbYroiAA9HwzQ8eqR9wvr5UjzBkGqPKCk2mHJswT5i84b99mssgntbJ17TeHl}

Κλειστό το Γυμνάσιο Χερσονήσου - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Το πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση που κράτησε κλειστό τη Δευτέρα το γυμνάσιο Χερσονήσου παραμένει και έτσι αποφασίστηκε να μπει λουκέτο και την Τετάρτη, 1η Απριλίου. Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμο Χερσονήσου. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης γνωστοποιήθηκε η απόφαση σε γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι ενημερώθηκαν πως την Τετάρτη τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως μέσω Webex. Μάλιστα, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η απόφαση για κλειστά σχολεία στο Δήμο Άργους - Μυκηνών

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών ενημερώνει τους πολίτες ότι, με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Μαλτέζου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στη χώρα και να επηρεάσουν και την περιοχή μας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, η αναστολή αφορά:

- τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

- τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (γενικής και ειδικής αγωγής),

- το Δημοτικό Ωδείο,

- τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),

- τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού Πελοποννήσου (ΣΑΕΚ), καθώς και

- τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Άργους.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

{https://www.facebook.com/argos.gov.gr/posts/pfbid0ad2vtWoihFhS9ZxYSKazfy2Yff2L7NiJTPrremhgvSeWW6Fy3pQP221nfogc8kmvl}

Κλειστά τα σχολεία στην Ερμιονίδα

Ο Δήμος Ερμιονίδας ενημερώνει ότι αύριο, Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής (συμπεριλαμβανομένων όλων των Παιδικών Σταθμών, των ΚΔΑΠ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, του Εσπερινού ΕΠΑΛ και του ΣΔΕ Δήμου Ερμιονίδας) θα παραμείνουν κλειστές, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, καθώς οι προβλεπόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις και να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ερμιονίδας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και παρακολουθεί την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02D2cRR6c8if4kXsiQotpx3UYCZA2SzzZTNPoHnzUBaZoAW5TX53jVyDpFdXHSCmHjl&id=100006351492468}

Κλειστά όλα τα σχολεία στον Δήμο Νεμέας

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και του Παιδικού Σταθμού στο Δήμο Νεμέας την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 με την υπ’αριθμ. 70/2026 Απόφαση Δημάρχου λόγω επικίνδυνων καιρικών καταστάσεων και κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Α1216/31.03.2026 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά σχολεία και στην Καρδίτσα

Με απόφαση της δημοτικής αρχής Καρδίτσας κατόπιν των σχετικών ενημερώσεων από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και για λόγους προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 1 Απριλίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Καρδίτσας. Κλειστές θα παραμείνουν και όλες οι άλλες δομές εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών όπως νηπιαγωγεία, ΚΔΑΠ, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΔΩΚ, αθλητικές εγκαταστάσεις (Γήπεδο, κολυμβητήριο). Η απόφαση πάρθηκε εξ αιτίας της «κόκκινης» προειδοποίησης που έχει εκδοθεί από την Ε.Μ.Υ. για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή.

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Σικυωνίων

Σε απόφαση του Δήμου προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων όλων των βαθμίδων και των παιδικών σταθμών και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων για την Τετάρτη 1η Απριλίου.

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αγιάς

Ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς καθώς και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και της Μουσικής Σχολής την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, για προληπτικούς λόγους με σκοπό την διασφάλιση της προστασίας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή μας (κόκκινη προειδοποίηση). Επίσης αναστέλλονται όλες οι μετακινήσεις μαθητών εντός του Δήμου Αγιάς, η μετακίνηση των μαθητών της Δ.Ε. Ευρυμενών προς τις σχολικές μονάδες του Δήμου Τεμπών καθώς και η μετακίνηση των μαθητών από τον Δήμο Κιλελέρ προς τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς.

Κλειστό το Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού

Από τον Δήμο Αργιθέας ανακοινώνεται ότι, αύριο Τετάρτη 1-4-2026, δεν θα λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού, λόγω έκτακτης πρόγνωσης της ΕΜΥ/ΕΜΚ για εμφάνιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.