«Όχι νέα θύματα: Να ληφθούν άμεσα μέτρα σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικά ΣΑΕΚ και Κέντρα Μελέτης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων» ζητά η ΟΙΕΛΕ.

Την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας ζητά η ΟΙΕΛΕ με αφορμή την επέλαση της κακοκαιρίας «Erminio», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εργαζομένων στα απογευματινά εξωσχολικά μαθήματα. Όπως τονίζεται από πλευράς Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών ενώ έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής οδηγία για φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, ιδιωτικά ΣΑΕΚ και κέντρα μελέτης, τα οποία λειτουργούν κυρίως τις απογευματινές ώρες, όταν αναμένεται και η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι χιλιάδες μαθητές και εργαζόμενοι καλούνται να μετακινηθούν υπό αντίξοες συνθήκες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων. Παράλληλα, κάνει λόγο για ελλιπή εποπτεία σε ορισμένες δομές, όπου –όπως αναφέρει– παρατηρούνται ακόμη και μεταφορές μαθητών με μη πιστοποιημένα μέσα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο πρόσφατο τραγικό περιστατικό απώλειας εργαζόμενης στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, το οποίο –σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ– θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε πιο αυστηρά προληπτικά μέτρα. Αντίθετα, όπως σημειώνεται, η απουσία συντονισμένων αποφάσεων δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό προστασίας.

«Πάρτε άμεσα μέτρα για τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών»

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση «Φαίνεται πως δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ακριβώς δύο μήνες πριν μια συνάδελφός μας έχασε τη ζωή της επιστρέφοντας από την εργασία της στο φροντιστήριο. Είχαμε προειδοποιήσει να κλείσουν οι μονάδες μη τυπικής εκπαίδευσης και δεν εισακουστήκαμε. Θρηνήσαμε ένα αθώο θύμα και δεν βρέθηκε ούτε ένας κρατικός λειτουργός να απολογηθεί ή να παραιτηθεί. Και δυστυχώς τώρα, σε μια κακοκαιρία που ενδέχεται να είναι σφοδρότερη, όπως αναφέρουν τα μοντέλα, η πολιτεία αρκείται να κλείσει στην Αττική μόνο τα νυχτερινά σχολεία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές που θα κλείσουν σχολικές μονάδες δεν γίνεται καμιά αναφορά στις μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης. Λες και εκεί δεν φοιτούν παιδιά Λες και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές, δεν είναι άνθρωποι, αλλά όντα β’ κατηγορίας. Λες και δεν έχει το κράτος την ευθύνη λειτουργίας και των ιδιωτικών μονάδων εκπαίδευσης…

Προφανώς, κάποιοι φοβούνται να ενοχλήσουν τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης. Οι ζωές των ανθρώπων περνούν σε δεύτερη μοίρα.Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον, αν οι αρμόδιοι ευαισθητοποιηθούν. Αν όχι, θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για ό,τι συμβεί.»

Η ΟΙΕΛΕ καλεί τα αρμόδια υπουργεία να εκδώσουν άμεσα οδηγία για αναστολή λειτουργίας των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δομών (φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, ιδιωτικά ΣΑΕΚ και κέντρα μελέτης) στις περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία.