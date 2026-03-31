Μαθήματα δύο ταχυτήτων στην Αττική την Πρωταπριλιά με τα Εσπερινά να είναι κλειστά και όλα τα άλλα σχολεία να λειτουργούν κανονικά.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά κλειστά θα μείνουν τα εσπερινά σχολεία της Αττικής την Τετάρτη 1η Απριλίου.

Αντίθετα με το γεγονός ότι όλα τα υπολοιπα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του λεκανοπεδίου Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά με τα μαθήματα να γίνονται δια ζώσης, πάρθηκε απόφαση για κλειστά Εσπερινά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα συνοδεύουν την κακοκαιρία.

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια «ανοιχτά θα παραμείνουν την Τετάρτη 1η Απριλίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.»

Αττική: Κλειστά τα Εσπερινά κανονικά όλα τα άλλα σχολεία - Πώς πάρθηκε η απόφαση

Η απόφαση που πάρθηκε από την Περιφέρεια Αττικής για διαφοροποιημένη λειτουργία των σχολείων προέκυψε μετά τα προγνωστικά στοιχεία για καιρικά φαινόμενα κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα και μεγάλης διάρκειας, προκαλώντας ανησυχία για πλημμυρικά επεισόδια και δυσκολίες στις μετακινήσεις. Το «λουκέτο» στα Εσπερινά αποφασίστηκε για την προστασία της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς οι έντονες καιρικές συνθήκες ενδέχεται να καταστήσουν επικίνδυνες τόσο τις μετακινήσεις όσο και την παραμονή στα σχολικά κτίρια. Ρόλο κλειδί στην τελική απόφαση διαδραμάτισε η εισήγηση των ειδικών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προς την Περιφέρεια όπου συνεκτιμήθηκαν όλα τα δεδομένα. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για αναστολή μαθημάτων στα Εσπερινά Σχολεία έπαιξε η χρονική εκδήλωση των φαινομένων. Δεδομένου ότι προβλέπεται επιδείνωση από το μεσημέρι και μετά, η λειτουργία των Εσπερινών καθίσταται προβληματική.