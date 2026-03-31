Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με βροχές, έντονες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ στο Αιγαίο.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι σε πολλές περιοχές της χώρας θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ραγδαιότητα των φαινομένων θα είναι έντονη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε πως η κακοκαιρία αρχικά θα πλήξει να νησιά του Ιονίου με μεγάλα ύψη βροχής. Λίγο αργότερα θα πληγούν η Ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες ενώ θα πληγούν και περιοχές της Θεσσαλίας και ειδικότρα, το Πήλιο. Έντονα φαινόμενα θα δεχτούν το Αιγαίο, το βόρειο Αιγαίο αλλά και το ανατολικό Αιγαίο. Τέλος θα επηρεαστεί και η Κρήτη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Κολυδάς, σε πολλές περιοχές θα πέσουν πάνω από 80-100 χιλιοστά βροχής. Αναμένεται μεγάλη ραγδαιότητα και σε πολλές περιοχές αναμένονται και χαλαζοπτώσεις.

{https://x.com/KolydasT/status/2038904878743908603/history}

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρεται στο φαινόμενα της σύγκλισης ανέμων που θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος την Τετάρτη από το μεσημέρι- απόγευμα και μετά στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), καθώς βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Όπως συμπληρώνει, αυτό αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, οδηγώντας στη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η σύγκλιση στην επιφάνεια συνδέεται με ανοδικές κινήσεις καθ’ ύψος, ενισχύοντας τη νεφοποίηση και την αστάθεια.

Με την επιπλέον υγρασία που μεταφέρει το νοτιοανατολικό ρεύμα από το Αιγαίο, τα φαινόμενα αποκτούν διάρκεια, με επίμονες βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Καταλήξει λέγοντας πως «χρειάζεται προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου η σύγκλιση επιμένει»!

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0jHWVjkhgHGJnS94UPR3xVP27K4PqBjocya3yLp6cgrFgsLhNyLmRtQzmtApLYPKml}

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές εξηγεί το πλαίσιο και την πορεία των φαινομένων που θα συνοδεύσουν την κακοκαιρία εξηγώντας ποιες περιοχές θα βρουν στο «στόχαστρό» της αλλά και ποια δυναμική θα έχουν οι καταιγίδες και οι άνεμοι. Σύμφωνα με τον μετεωρόλογο το βαρομετρικό χαμηλό, που σχηματίστηκε σήμερα Τρίτη στη Σικελία και στο Λιβυκό Πέλαγος, είναι βαθύ, με κέντρο 995 hPa, και συνοδεύεται από ψυχρές και θερμές μετωπικές επιφάνειες που συγκλίνουν στην κίνησή τους προς ανατολικά, ενισχύοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία προέρχεται από την ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία την ονόμασε Erminio, ενώ η ΕΜΥ εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Ελλάδα, προειδοποιώντας για μεγάλης διάρκειας και έντασης φαινόμενα. Πρόκειται για ένα σοβαρό βαρομετρικό χαμηλό, αποτέλεσμα της σύγκλισης ψυχρών αέριων μαζών από τη Βόρεια Ευρώπη με τις θερμές και υγρές θάλασσες της Μεσογείου, που αναμένεται να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές.

Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τις εξής περιοχές:

Νησιά του Ιονίου

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια

Θεσσαλία

Σποράδες

Κεντρική Μακεδονία

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Αττική

Νότια Εύβοια

Κρήτη (με μικρότερη ένταση)

Στις περιοχές αυτές αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, με τοπικό κίνδυνο πλημμυρών, ιδιαίτερα σε παράκτιες και χαμηλού υψομέτρου περιοχές.

{https://www.facebook.com/KanteresNikos/posts/pfbid02YFKSGVYekPnNGJ5rXdU3XJBrRdAbmgZLqfdPEkPFKq8pHaYcDWfrJgArzKAvbQZ6l}

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Όπως τονίζει, καιρικό σύστημα στην κεντρική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO, προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 9 μποφόρ και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται:

Την Τετάρτη (01-04-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

στ. Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

θ. Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές – βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26)

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).