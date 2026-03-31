Επίμονες καταιγίδες, μεγάλα ύψη νερού και αυξημένος πλημμυρικός κίνδυνος ακόμη και στην Αττική συνθέτουν την κακοκαιρία Erminio - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα, πού χρειάζεται προσοχή.

Στους ρυθμούς της κακοκαιρίας Erminio θα κινηθεί η χώρα το προσεχές διήμερο που θα συνοδεύεται από έντονα καιρικά φαινόμενα θέτοντας σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας περιλαμβανομένων των Σποράδων, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στη νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιό του αναλύει πώς θα κινηθεί το διπλό οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα «κυκλώσει» την χώρα δημιουργώντας συνθήκες έντονης αστάθειας και θα επηρεάσει σημαντικά τη χώρα τις επόμενες ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Πηγή αυτής της κακοκαιρίας είναι ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στην Τυρρηνική Θάλασσα που κινείται ανατολικά ενώ ένα δεύτερο χαμηλό προσεγγίζει το Αιγαίο από τις ακτές της Λιβύης κινείται σε παράλληλη πορεία που θα οδηγήσει σε εκτεταμένες καταιγίδες, έντονο «σφυροκόπημα» από ανέμους ενώ οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και για την εκδήλωση κυμάτων θύελλας.

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Οι περιοχές στο «κόκκινο» για έντονα φαινόμενα

Όπως σημειώνει ο κ. Ζιακόπουλος το νέο 24ωρο η κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλία (συμπεριλαμβανομένων των Βόρειων Σποράδων), Α. Στερεά-Εύβοια (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Δωδεκάνησα. Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ αναμένονται κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα, επηρεάζοντας κυρίως τη ναυσιπλοΐα και τις παράκτιες δραστηριότητες. Πλημμυρικά φαινόμενα είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις θα διαρκέσουν πολλές ώρες. Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να φέρει πολύωρες βροχές και έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές, με την Αττική να αντιμετωπίζει τις δυσκολότερες ώρες από το απόγευμα και μετά.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για την πορεία της κακοκαιρίας

Οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στην Τυρρηνική Θάλασσα, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ανατολικά. Ένα άλλο χαμηλό αναμένεται να κινηθεί από τις ακτές της Λιβύης προς την περιοχή του Αιγαίου. Με αυτές τα συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη) στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας θα επικρατήσει κακοκαιρία με βασικά χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τι καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Επισημαίνεται ότι κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων υπάρχει κυρίως για τις περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας, της Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων των Β. Σποράδων), της Α. Στερεάς-Εύβοιας (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και των Δωδεκανήσων. Πέρα από αυτά, προβλήματα σε στεριά και θάλασσα είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν οι θυελλώδεις ΝΑ άνεμοι στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα, όπου κατά τόπους θα φθάσουν τα 10 μποφόρ.

Επισημάνσεις

(α) Με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία, η εποχή αυτή δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για συνθήκες ισχυρής αστάθειας σε στεριά και θάλασσα. Οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες του αέρα στη στεριά, όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, και οι όχι και τόσο υψηλές θερμοκρασίες των νερών των θαλασσών είναι τα βασικά αίτια.

(β) Τα προαναφερθέντα ισχύουν και στην περίπτωση της επικείμενης κακοκαιρίας, αλλά το ισχυρό δυναμικό αίτιο και το ανάγλυφο υπερισχύουν, με συνέπεια την επικινδυνότητα των φαινομένων.

(γ) Σε συνέχεια της παραπάνω επισήμανσης, να σημειωθεί ότι στην κεντροβόρεια χώρα οι πιθανότητες εκδήλωσης καταιγίδων δεν είναι μεγάλες για τους λόγους που προαναφέρθηκαν καθώς και για το γεγονός ότι το επιφανειακό ρεύμα θα είναι Α-ΒΑ (σχετική ευστάθεια). Όμως, οι συγκλίσεις και το ανάγλυφο φαίνεται ότι θα οδηγήσουν στην εκδήλωση πολύωρων ισχυρών βροχών, δυνητικά επικίνδυνων.

(δ) Στη Δυτική Ελλάδα, για προφανείς λόγους, οι Α-ΝΑ άνεμοι δεν έχουν την ευνοϊκή για την εκδήλωση ισχυρών βροχών επίδραση της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά επικινδυνότητα υπάρχει -κυρίως για τις ΝΔ περιοχές- εξαιτίας του πλησιάσματος του «Erminio».

(ε) Στα ανατολικά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και στις ανατολικές, νοτιοανατολικές και νότιες ακτές των Κυκλάδων των Δωδεκανήσων και πιθανώς της Κρήτης οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση κυμάτων θύελλας (storm surges).

(στ) Στην Αττική, τα εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν τις απογευματινές-βραδινες ώρες.

(ζ) Στην Τυρρηνική Θάλασσα και ευρύτερα στις περιοχές Σικελίας-Μάλτας υπάρχουν ενδείξεις σχηματισμού ενός άτυπου μεντικέιν. Η σημαντικότερη από αυτές τις ενδείξεις είναι η εξασθένηση της καθ’ ύψος διάτμησης του ανέμου, αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ανωμεταφοράς που προκαλεί η αντίθεση μεταξύ του κρύου αέρα στα ανώτερα στρώματα και της θερμής επιφάνειας της θάλασσας. Επιπλέον, ευνοϊκή είναι και η γεωγραφία της περιοχής (η επισήμανση αυτή είναι ακαδημαϊκής φύσεως).

(η) Παράκληση, οι παρουσιαστές καιρού να μην επιχειρούν μετεωρολογικές εξηγήσεις, όταν δεν βλέπουν ή όταν δεν γνωρίζουν συνολικά τους παράγοντες της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακόμα ικανή να δώσει απαντήσεις τέτοιας φύσεως και καλό είναι να μην καταφεύγουμε εύκολα σε αυτήν.

Αυξημένος ο πλημμυρικός κίνδυνος: «Καμπανάκι» Κολυδά για υπερχείλιση ποταμών

Αυξημένος εμφανίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί για πιθανές υπερχειλίσεις ποταμών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ήδη επιβαρυμένο υδρογραφικό δίκτυο. Όπως επισημαίνει, τα τελευταία δεδομένα από το ευρωπαϊκό σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών GloFAS δείχνουν αυξημένες παροχές σε πολλές λεκάνες απορροής της ευρύτερης περιοχής, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Τα πιο ανησυχητικά σήματα καταγράφονται κυρίως στη δυτική Τουρκία και δευτερευόντως σε περιοχές των Βαλκανίων, ωστόσο και στην Ελλάδα παρατηρούνται επιβαρυμένες συνθήκες σε ποτάμια και χειμάρρους. Ο κ. Κολυδάς τονίζει ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα καιρικά φαινόμενα δεν εμφανίζονται ακραία σε τοπικό επίπεδο, η συσσώρευση υδάτων και η αυξημένη απορροή μπορεί να οδηγήσουν σε υπερχείλιση ποταμών, ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιοχές. Για τον λόγο αυτό συνιστάται αυξημένη προσοχή, κυρίως σε περιοχές που έχουν ιστορικό πλημμυρών ή παρουσιάζουν προβλήματα αποστράγγισης.

Η ανάρτηση Κολυδά

?Το #GloFAS (Global Flood Awareness System) είναι ένα ευρωπαϊκό, επιχειρησιακό σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών μεγάλης κλίμακας. Συνδυάζει μετεωρολογικά δεδομένα και υδρολογικά μοντέλα για να εκτιμήσει πώς θα εξελιχθεί η παροχή των ποταμών τις επόμενες ημέρες. Δεν δείχνει απλώς τη βροχή, αλλά το πώς αυτή μετατρέπεται σε απορροή μέσα στις λεκάνες απορροής. Έτσι βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό περιοχών όπου μπορεί να εμφανιστούν πλημμυρικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε μεγάλα ποτάμια και οργανωμένα υδρογραφικά δίκτυα.

✅Το #GloFAS δείχνει ότι αρκετές λεκάνες απορροής στην ευρύτερη περιοχή οδηγούνται σε αυξημένες παροχές, με τα πιο ανησυχητικά σήματα να εντοπίζονται κυρίως στη δυτική Τουρκία και δευτερευόντως σε τμήματα των Βαλκανίων.

Στην Ελλάδα εμφανίζονται επιβαρυμένα ποτάμια, γεγονός που σημαίνει ότι, ακόμη κι αν τα φαινόμενα δεν είναι παντού ακραία, απαιτείται προσοχή σε περιοχές με ευάλωτο υδρογραφικό δίκτυο.

