Με ισχυρά κέρδη και σαφή κυριαρχία των αγοραστών ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη Μεγάλη Τέταρτη, στον απόηχο της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν στα υψηλά ημέρας και τη συναλλακτική δραστηριότητα να εκτοξεύεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 6,58% και διαμορφώθηκε στις 2.285,92 μονάδες, σημειώνοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ημερήσια ράλι των τελευταίων ετών. Η συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 525,96 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας σημαντικά τα πρόσφατα επίπεδα, ενώ ο όγκος ανήλθε σε 97,35 εκατ. τεμάχια. Από τον συνολικό τζίρο, περίπου 32,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Η εικόνα της αγοράς ήταν καθολικά θετική, με 130 μετοχές να κλείνουν ανοδικά έναντι μόλις 13 πτωτικών και 57 αμετάβλητων, αποτυπώνοντας την ευρεία διάχυση της ανόδου στο σύνολο του ταμπλό.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 7,03% και έκλεισε στις 5.828,97 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κινήθηκε ηπιότερα ανοδικά κατά 3,40%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 2.746,35 μονάδες.

Κυρίαρχο ρόλο στην ανοδική κίνηση είχε ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να πραγματοποιεί άλμα 10,71% και να κλείνει στις 2.650,62 μονάδες. Σε επίπεδο μετοχών, η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο 13,06% και κλείσιμο στα 3,86 ευρώ, πραγματοποιώντας και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας. Η Πειραιώς ακολούθησε με κέρδη 12% στα 8,43 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 10,77% στα 14,91 ευρώ. Η Eurobank κατέγραψε άνοδο 9,5% και έκλεισε στα 3,93 ευρώ, συμπληρώνοντας την ισχυρή εικόνα του τραπεζικού κλάδου.

Στα υπόλοιπα blue chips, η Metlen σημείωσε άνοδο 8,94% στα 37,28 ευρώ, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κινήθηκε ανοδικά κατά 6,69% στα 38,4 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν επίσης η ΔΕΗ με +3,48% στα 19,64 ευρώ και η Jumbo με +3,32% στα 23,66 ευρώ. Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν ακόμη η ΕΛΧΑ με άνοδο 11,94%, η Βιοχάλκο με +7,39% και η Τιτάν με +6,44%.

Στον αντίποδα, περιορισμένες ήταν οι πιέσεις, με τις μετοχές των διυλιστηρίων να ξεχωρίζουν αρνητικά. Η Motor Oil υποχώρησε οριακά κατά 0,36% στα 38,9 ευρώ, ενώ η Helleniq Energy κατέγραψε πτώση 2,02% στα 9,7 ευρώ. Ελαφρά διόρθωση σημείωσε και η Allwyn με -0,66%.