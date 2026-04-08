Σε ανοδική τροχιά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.250 μονάδες με άνοδο 5%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.276,16 μονάδες με κέρδη 6,13%. Ο τζίρος ξεπερνά τα 85 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών τα 17,8 εκατ. τεμάχια από το πρώτο μισάωρο. Στο σύνολο της αγοράς, 106 μετοχές κινούνται ανοδικά και 9 πτωτικά.

Ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει άνοδο 7,8% στις 2.581 μονάδες, με υψηλό στις 2.610,8 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύεται κατά 5,2% στις 5.729 μονάδες, με υψηλό στις 5.797,1 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM σημειώνει άνοδο 3,4%.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank διαμορφώνεται στα 3,73 ευρώ με άνοδο 9,2%, η Πειραιώς στα 8,19 ευρώ με +8,8%, η Eurobank στα 3,90 ευρώ με +8,6% και η Εθνική Τράπεζα στα 14,32 ευρώ με +6,4%. Η Optima ενισχύεται κατά 7,5% και η Τράπεζα Κύπρου κατά 5,9%, ενώ η Credia καταγράφει άνοδο 5,4%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΛΧΑ κινείται στο +8,2% και η Aegean στο +7%. Η Metlen, η Βιοχάλκο, ο Τιτάν, η Cenergy και η ΑΚΤΟΡ σημειώνουν άνοδο άνω του 5%, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΔΕΗ ενισχύονται άνω του 4%.

Αντίθετα, η Motor Oil υποχωρεί στα 38 ευρώ με -2,8% και η Helleniq Energy στα 9,82 ευρώ με -0,8%. Η Allwyn κινείται στα 15,1 ευρώ με πτώση 0,4%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ καταγράφει άνοδο 7,6%, η Alter Ego 6,1%, ενώ οι Intracom και Autohellas κινούνται με κέρδη άνω του 5%.