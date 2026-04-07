Ο FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης στις 5.445,92 μονάδες με +1,31% και ο FTSEM μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 2.656,07 μονάδες με άνοδο 0,61%.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν φάνηκε να πτοεί τους επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη Μεγάλη Τρίτη, με την αγορά να διατηρεί ισχυρή ανοδική δυναμική και το αγοραστικό ενδιαφέρον να υπερισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.144,71 μονάδες με άνοδο 1,25%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 284,76 εκατ. ευρώ, με 82 μετοχές να κλείνουν ανοδικά και 55 καθοδικά (62 αμετάβλητες).

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.394,3 μονάδες με κέρδη 2,34%.

Η Allwyn έκλεισε στα 15,15 ευρώ με +4,05%, η Eurobank στα 3,59 ευρώ με +3,64%, η Τράπεζα Πειραιώς στα 7,53 ευρώ με +1,78%, η Εθνική Τράπεζα στα 13,46 ευρώ με +2,67% και η Alpha Bank στα 3,41 ευρώ με +1,64%.

Η Helleniq Energy έκλεισε στα 9,90 ευρώ με +1,9%, η ΔΕΗ στα 18,98 ευρώ με +1,55%, η Metlen στα 34,22 ευρώ με +1,48%, η Σαράντης στα 14,98 ευρώ με +1,63% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 35,90 ευρώ με +1,18%.

Η Cenergy Holdings έκλεισε στα 18,99 ευρώ με -2,52%, η ElvalHalcor στα 3,56 ευρώ με -0,84%, η Βιοχάλκο στα 12,72 ευρώ με -0,16%, η Titan Cement στα 46,26 ευρώ με -1,36%, ο ΟΤΕ στα 17,30 ευρώ με -0,97% και το Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στα 10,33 ευρώ με -1,15%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot έκλεισε στα 0,96 ευρώ με +2,24%, η Quest Holdings στα 6,60 ευρώ με +3,94%, η Κρι Κρι με +2,05%, η Autohellas με +1,27% και η Dimand με +1,20%.