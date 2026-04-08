Με προγραμματισμένες πτήσεις η SKY express θα μεταφέρει και φέτος το Άγιο Φως από την Αθήνα σε επτά προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, συνδέοντας τα τέσσερα άκρα της χώρας. To 'Αγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα και, στη συνέχεια, να μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο, Σαντορίνη με πτήσεις της SKY express.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της SKY express για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

GQ294 ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20:30 - 21:45

GQ216 ΑΘΗΝΑ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20:55 - 21:45

GQ274 ΑΘΗΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ 20:30 - 21:35

GQ256 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 21:10 - 22:05

GQ304 ΑΘΗΝΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:15 - 21:20

GQ284 ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟΣ 20:35 - 21:35

GQ356 ΑΘΗΝΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:20 - 21:15

Από το 2017, η SKY express συμβάλλει με συνέπεια στη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, στηρίζοντας τη συνέχεια μιας σημαντικής θρησκευτικής παράδοσης. Με την υποστήριξη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της και του σύγχρονου στόλου της, συμβάλλει στο έργο της Πολιτείας για την έγκαιρη μεταφορά του το βράδυ της Ανάστασης.

