O Stan Αντιπαριώτης δε σταματά να παρουσιάζει ξεχωριστά μουσικά πρότζεκτς! Ο δημοφιλής τραγουδοποιός αποφασίζει να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ με νησιωτικές μελωδίες και χώμα, που φέρει το τίτλο «Τα Δικά Μου Νησιώτικα».

Το νέο άλμπουμ του Stan περιλαμβάνει 16 τραγούδια που σημάδεψαν τον ίδιο μεγαλώνοντας, ενώ όπως αναφέρει κάθε νότα και στίχος είναι μια επιστροφή στις ρίζες του. «Ακούσματα που μεγάλωσα, τραγούδια που με σημάδεψαν, μελωδίες που αγάπησα από παιδί. Ένα άλμπουμ που είναι χρέος προς τον τόπο μου, προς τη μουσική που με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Κάθε νότα, κάθε στίχος, κάθε στιγμή, είναι μια επιστροφή στις ρίζες μου. Σας το αφιερώνω από καρδιάς», αναφέρει.

Μετά το live άλμπουμ του «One night Stan» που αποτέλεσε ένα από τα πιο αγαπημένα των τελευταίων ετών, ο καθηλωτικός Stan Αντιπαριώτης έρχεται με άρωμα Ελλάδας. Αυτή η καλλιτεχνική στροφή δείχνει την ευελιξία και τη δημιουργικότητά του, ενώ παράλληλα με το άλμπουμ «Τα Δικά Μου Νησιώτικα» ο αγαπημένος καλλιτέχνης φέρνει πιο κοντά τις νεότερες γενιές σε αγαπημένους νησιώτικους ήχους. Ο Stan με το άλμπουμ αυτό υπόσχεται καλοκαιρινή διάθεση, χορό και αυθεντική ελληνική ενέργεια.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.