Στο Μουσείο του Ανθρώπου στη Γαλλία, ο Νίκος Αλιάγας, σε συνεργασία με τον Σάμουελ Παβάρντ, παρουσιάζουν μία έκθεση φωτογραφίας, αφερωμένη στην τρίτη ηλικία του ανθρώπου.

Ο Νίκος Αλιάγας, ασχολείται ενεργά με τη φωτογραφία, και κυρίως με έργα που αποτυπώνουν τις καθημερινές στιγμές σε πορτρέτα, όπως συμβαίνει και στην έκθεση «Les grands âges».

Στο βίντεο που ακολουθεί ο καλλιτέχνης, μιλάει για το νέο του εγχείρημα, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να αποτυπώσει την τρίτη ηλικία.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η φωτογράφιση ενός προσώπου που ανήκει στην τρίτη ηλικία δεν αποτυπώνει απαραίτητα τη γήρανση, αλλά το σεβασμό προς ένα πρόσωπο γηραιότερο από εμάς. Έτσι εστιάζει στο πέρασμα του χρόνου και στην φευγαλέα μορφή που αποκτά ο άνθρωπος.

Όπως αναφέρει: «Η φωτογράφιση ενός προσώπου που εκτείνεται σε αρκετές δεκαετίες δεν αφορά απλώς την απεικόνιση της γήρανσης ή μιας συγκεκριμένης μορφής της. Πρόκειται πάνω απ' όλα για τη δημιουργία ενός διαλόγου. Πρόκειται για την αναγνώριση μιας ύπαρξης, που υποδηλώνει σεβασμό για κάποιον που έχει ζήσει περισσότερο από εμάς.

Αυτό δεν τους καθιστά απαραίτητα σοφούς, αλλά σίγουρα προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία για το κεφάλαιο και το πλαίσιο για την κατανόηση μιας ζωής.

Αυτή η έκθεση δεν μιλάει για τον χρόνο που γλιστράει, για τον χρόνο ως μια φευγαλέα εμπειρία, αλλά για τον χρόνο ως ένα οργανικό ερμηνευτικό πλαίσιο, ως μια μορφή αναγνώρισης, ως κάτι που αντιστέκεται στο να κρυφτεί κάτω από το χαλί.

Είναι σχεδόν ταμπού να μιλάμε για τη γήρανση, παρόλο που δεν είναι. Είναι μια εμπειρία, μια πυκνότητα, μια μαρτυρία. Και ταυτόχρονα, είναι επίσης ένας τρόπος να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που αντιστέκεται στον χρόνο και ανήκει στη γήρανση είναι επίσης αυτό που μας παρακολουθεί».

Παράλληλα, ο φωτογράφος, καλεί τους πολίτες να απολαύσουν την έκθεση στο Μουσείο του Ανθρώπου, η οποία θα είναι επισκέψιμη μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου του 2027:

«Η έκθεση αυτή, αποτέλεσμα της συνάντησης του Σάμουελ Παβάρντ, βιοδημογράφου για τη γήρανση, και του Νίκου Αλιάγα, καλλιτέχνη φωτογραφίας, αναδεικνύει τη γήρανση μέσα από μια σειρά φωτογραφιών.

«Les grands âges», έκθεση για επίσκεψη στο Μουσείο του Ανθρώπου, έως 3 Ιανουαρίου 2027».