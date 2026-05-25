Στις εξοχικές κατοικίες που αποκτώνται από τα σχέδια, η μέση αξία των υπογεγραμμένων συμβολαίων αυξήθηκε κατά 12,5%, φτάνοντας τις 507.427 ευρώ.

Με ισχυρούς ρυθμούς συνεχίζει να κινείται η αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα, καθώς οι τιμές καταγράφουν σημαντική άνοδο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, με βασικό μοχλό τη ζήτηση από αγοραστές του εξωτερικού και την ενίσχυση των νέων κατασκευών.

Σύμφωνα με έρευνα της Elxis – At Home in Greece, η μέση τιμή πώλησης εξοχικών κατοικιών αυξήθηκε κατά 10,8% στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, διαμορφούμενη στα 3.398 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 3.067 ευρώ/τ.μ. πέρυσι.

Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη δυναμική που εμφανίζουν οι νεόδμητες κατοικίες, οι οποίες συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και αγοραστές, κυρίως από χώρες της Βόρειας Ευρώπης και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, στις εξοχικές κατοικίες που αποκτώνται από τα σχέδια, η μέση αξία των υπογεγραμμένων συμβολαίων αυξήθηκε κατά 12,5%, φτάνοντας τις 507.427 ευρώ, ενώ η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ενισχύθηκε κατά 12%, στα 4.245 ευρώ από 3.790 ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Γαβριηλίδης, σημείωσε ότι η αυξητική τάση επιβεβαιώνει τη διαρκή ζήτηση για σύγχρονες κατοικίες με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για επενδυτική χρήση, παρά την άνοδο του κατασκευαστικού κόστους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διαφορετική εικόνα εμφανίζει η αγορά των υφιστάμενων κατοικιών. Η μέση συνολική τιμή πώλησης μειώθηκε κατά 13,3% το πρώτο τετράμηνο, υποχωρώντας στις 251.667 ευρώ από 290.167 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο συνέχισε να κινείται ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 8,9% και διαμορφούμενη στα 2.550 ευρώ από 2.342 ευρώ. Σύμφωνα με την Elxis, η τάση αυτή δείχνει μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς μικρότερα ή χαμηλότερου συνολικού κόστους ακίνητα, χωρίς να επηρεάζεται η αξία ανά τετραγωνικό.

Σταθερή δυναμική εξακολουθεί να εμφανίζει και η αγορά της Κρήτη, η οποία παραμένει μία από τις κορυφαίες επιλογές των ξένων αγοραστών. Με βάση πραγματικές συναλλαγές, η μέση τιμή κατοικίας αυξήθηκε κατά 3,3% το πρώτο τετράμηνο του 2026, φτάνοντας τις 456.600 ευρώ, έναντι 442.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, τα στοιχεία της εταιρείας δείχνουν σημαντική μεταβολή και στο επενδυτικό προφίλ των αγοραστών. Η μέση δαπάνη ανά αγοραστή αυξήθηκε κατά 37,3% μέσα στο 2025, αγγίζοντας τις 450.000 ευρώ. Όπως επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης, αυξάνεται πλέον αισθητά η ζήτηση για κατοικίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ, κυρίως νεόδμητες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλους εξωτερικούς χώρους και δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης.