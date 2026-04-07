Ποιο κρέας κερδίζει στα λιπαρά και ποιο στην πρωτεΐνη: Όλες οι απαντήσεις για τον οβελία που θα πρωταγωνιστήσει στο κυριακάτικο πασχαλινό τραπέζι.

Το Πάσχα πλησιάζει και η μεγάλη ερώτηση κάθε οικογένειας φέτος είναι η ίδια. Αρνί ή κατσίκι στη σούβλα; Και ενώ η γεύση παραμένει βασικός παράγοντας επιλογής, οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι η διαφορά μεταξύ των δύο κρεάτων δεν είναι αμελητέα, ειδικά για όσους προσέχουν θερμίδες, λιπαρά και πρωτεΐνη.

Θερμίδες και λιπαρά

Το κατσίκι κερδίζει καθαρά στο πεδίο των θερμίδων. Περιέχει έως και 50% λιγότερες θερμίδες από το αρνί και σημαντικά λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, που συνδέονται με καρδιολογικούς κινδύνους. Το αρνί, από την άλλη, παραμένει πιο «βαρύ» ακόμα και αν ψήνεται στη σούβλα, καθώς το αρχικό του λίπος είναι υψηλό και μέρος του απορροφάται κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Πρωτεΐνη και μυϊκή υποστήριξη

Και τα δύο κρέατα είναι εξαιρετικές πηγές υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνης, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Ωστόσο, το κατσίκι υπερέχει ελαφρώς στην αναλογία πρωτεΐνης ανά θερμίδα, καθιστώντας το πιο κατάλληλο για όσους επιθυμούν μυϊκή ανάπτυξη και άπαχη διατροφή. Το αρνί παραμένει πλούσιο σε πρωτεΐνη αλλά συνοδεύεται από περισσότερα λιπαρά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η επιλογή άπαχου κρέατος είναι σημαντική για την πρόληψη καρδιοπαθειών. Το κατσίκι, με χαμηλότερη χοληστερόλη και λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, θεωρείται πιο φιλικό στην καρδιά σε σύγκριση με το αρνί, το οποίο παραμένει θερμιδικά πυκνό.

Τι αλλάζει στη σούβλα;

Το ψήσιμο στη σούβλα μειώνει μερικώς το λίπος και στα δύο κρέατα, αλλά η διαφορά παραμένει:

Αρνί: παραμένει θερμιδικά «βαρύ», αν και ένα μέρος του λίπους στάζει.

Κατσίκι: ξεκινάει ήδη άπαχο και παραμένει «ελαφρύ» μετά το ψήσιμο, ενισχύοντας τη διατροφική υπεροχή του.

Το αρνί παραμένει ιδανικό για παραδοσιακή γεύση και πλούσια γαστρονομική εμπειρία, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο. Το κατσίκι αναδεικνύεται νικητής σε θερμίδες, λιπαρά και αναλογία πρωτεΐνης, ενώ το αρνί παραμένει πιο «πλούσιο» αλλά και πιο γευστικό.

H συμβουλή των διατροφολόγων

Αν το δούμε από καθαρά διατροφική σκοπιά, το «crash test» γέρνει ξεκάθαρα προς το κατσίκι. Σε 100 γραμμάρια, το κατσίκι δίνει περίπου 140 θερμίδες, μόλις 4,2 γραμμάρια λιπαρά και γύρω στα 27 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ το αρνί ανεβαίνει στις 215 θερμίδες με 15 γραμμάρια λιπαρά και περίπου 25 γραμμάρια πρωτεΐνης. Αυτό σημαίνει ότι το κατσίκι προσφέρει ελαφρώς περισσότερη πρωτεΐνη με πολύ λιγότερα λιπαρά και θερμίδες, κάτι που το καθιστά πιο «καθαρή» επιλογή, ειδικά αν προσέχεις τη διατροφή σου, το βάρος σου ή τα επίπεδα χοληστερόλης.

Από την άλλη πλευρά, το αρνί παραμένει αδιαμφισβήτητος νικητής στη γεύση, καθώς το υψηλότερο λίπος το κάνει πιο ζουμερό και απολαυστικό, κάτι που εξηγεί γιατί είναι τόσο συνδεδεμένο με την πασχαλινή παράδοση. Διατροφικά, και τα δύο κρέατα έχουν αξία, αφού προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Β3, Β6, Β12), σελήνιο και ψευδάργυρο, που συμβάλλουν στον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό και τη συνολική υγεία.

Στην πράξη όμως, η διαφορά δεν θα κριθεί μόνο από το τι θα βάλεις στο πιάτο σου, αλλά κυρίως από το πόσο θα φας και πώς θα το συνδυάσεις. Το αρνί μπορεί εύκολα να γίνει «βαρύ» γεύμα αν καταναλωθεί σε μεγάλη ποσότητα ή μαζί με την πέτσα και το εμφανές λίπος, ενώ το κατσίκι είναι πιο εύπεπτο και ελαφρύ.