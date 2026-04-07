Ανατιμήσεις έως 26,3% καταγράφονται στην εγχώρια αγορά κρέατος από το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή με το πασχαλινό τραπέζι να επηρεάζεται σημαντικά.

Σύμφωνα με στοιχεία προέρχονται από τα επίσημα δελτία τιμών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), τα οποία καταγράφουν τις χονδρικές τιμές κρέατος στην αγορά, τα εγχώρια αρνιά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, καθώς η επικρατούσα τιμή τους αυξήθηκε από 9,50 ευρώ/κιλό σε 12,00 ευρώ/κιλό, καταγράφοντας άνοδο περίπου +26,3%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα κατσίκια, που επίσης από 9,50 ευρώ/κιλό έφτασαν τα 12,00 ευρώ/κιλό, με αύξηση +26,3%. Στα γιδοπρόβατα παρατηρείται οριακή μεταβολή, με την τιμή να υποχωρεί ελαφρά από 6,50 σε 6,40 ευρώ/κιλό, δηλαδή περίπου -1,5%.

Στο χοιρινό κρέας η εικόνα είναι πιο ήπια. Τα εγχώρια χοιρινά μαδητά και τα χοιρινά τύπου καρέ παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα, χωρίς ποσοστιαία μεταβολή (0%). Αντίθετα, τα εισαγόμενα χοιρινά μαδητά αυξήθηκαν από 2,60 σε 2,80 ευρώ/κιλό, σημειώνοντας άνοδο περίπου +7,7%, ενώ τα εισαγόμενα τύπου καρέ από 2,90 σε 3,10 ευρώ/κιλό κατέγραψαν αύξηση περίπου +6,9%.

Στο μοσχαρίσιο κρέας οι μεταβολές είναι περιορισμένες. Τα εγχώρια μοσχάρια αυξήθηκαν από 9,50 σε 9,60 ευρώ/κιλό, δηλαδή περίπου +1,1%, ενώ τα εισαγόμενα παρέμειναν σταθερά στα 9,50 ευρώ/κιλό (0% μεταβολή).

Οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν τη χονδρική αγορά, όπως καταγράφεται στα δελτία του ΟΚΑΑ. Στην πραγματικότητα, οι καταναλωτές στα συνοικιακά κρεοπωλεία βρίσκονται αντιμέτωποι με αισθητά υψηλότερες τιμές, καθώς στη λιανική επιβαρύνσεις όπως μεταφορικά, λειτουργικά κόστη και εμπορικά περιθώρια οδηγούν σε σημαντική τελική ανατίμηση, ειδικά στα αμνοερίφια ενόψει Πάσχα.