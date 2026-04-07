Αυξημένους κινδύνους για την ελληνική οικονομία λόγω της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης διαπιστώνει η Eurobank, επισημαίνοντας ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο επιβαρύνουν σημαντικά το ήδη εύθραυστο διεθνές περιβάλλον. Στην τελευταία ανάλυσή της, η τράπεζα τονίζει ότι η διάρκεια και η ένταση των γεωπολιτικών εξελίξεων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την πορεία της οικονομίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας αποτυπώνεται ήδη με σαφήνεια. Η μέση τιμή του πετρελαίου Μπρεντ εκτινάχθηκε στα 98,8 δολάρια ανά βαρέλι τον Μάρτιο του 2026, καταγράφοντας αύξηση άνω του 40% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ενώ στις αρχές Απριλίου ξεπέρασε τα 106 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς το ενεργειακό της μείγμα εξακολουθεί να εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 75% από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η εικόνα της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 εμφανίζεται, προς το παρόν, θετική. Τα διαθέσιμα στοιχεία υψηλής συχνότητας δείχνουν ενίσχυση της απασχόλησης, αύξηση της κατανάλωσης και βελτίωση της εμπιστοσύνης στο λιανεμπόριο. Η απασχόληση κατέγραψε άνοδο τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, ενώ ο όγκος του λιανικού εμπορίου κινήθηκε ανοδικά, αντανακλώντας ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης.

Στον τομέα της βιομηχανίας, η παραγωγή σημείωσε επίσης αύξηση, αν και καταγράφονται ενδείξεις επιβράδυνσης στη μεταποίηση. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος αποτελεί βασική πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο που είναι ήδη επιβαρυμένος από υψηλές τιμές ενέργειας.

Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία για τον Μάρτιο δείχνουν ότι το ενεργειακό σοκ αρχίζει να επηρεάζει πιο έντονα την οικονομική δραστηριότητα. Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών κάνουν λόγο για ήπιες αναθεωρήσεις προς τα κάτω στον ρυθμό ανάπτυξης, της τάξης του 0,1 έως 0,2 ποσοστιαίων μονάδων, αλλά σημαντικότερη επιδείνωση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό.

Η Eurobank προειδοποιεί ότι όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την έκβαση των συγκρούσεων, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα νέων αναθεωρήσεων προς το δυσμενέστερο σενάριο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο δευτερογενών επιπτώσεων, όπως η διάχυση του υψηλού ενεργειακού κόστους σε περισσότερους τομείς της οικονομίας και η ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων.

Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των εξελίξεων θεωρείται η αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο. Η λήξη των εχθροπραξιών εκτιμάται ότι θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και να σταθεροποιήσει τις προσδοκίες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το ρίσκο για την οικονομία παραμένει αυξημένο.