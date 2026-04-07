Το άψυχο σώμα του άνδρα βρέθηκε στην οδό Λεονταρίου από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον 49χρονο που βρέθηκε νεκρός χθες το απόγευμα σε χαντάκι στην Παλλήνη έχοντας δεμένα στο λαιμό του δεματικά καλώδια. Ο 49χρονος, ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές όμως το γεγονός ότι βρέθηκε με δεματικά γύρω από το λαιμό του ενώ γύρω από τον λαιμό έχει κινητοποιήσει τις έρευνες για να διαλευκανθούν όλα τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου. Στον χώρο του συμβάντος βρέθηκε επίσης σημείωμα αυτοχειρίας, απευθυνόμενο στη σύζυγο και τον αδελφό του. Παρά την ύπαρξη του σημειώματος, ο ιατροδικαστής εντόπισε κακώσεις στο σώμα.

Το άψυχο σώμα του άνδρα εντοπίστηκε στην οδό Λεονταρίου. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου και αν υπάρχει εμπλοκή τρίτων. Η σορός εντοπίστηκε από πολίτη στη συμβολή των οδών 541 π.Χ. και Λεονταρίου στην Παλλήνη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προχωρώντας σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Κατά τη αυτοψία στο σημείο και από από τη νεκροψία, ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι πρόκειται για αυτοχειρία, ωστόσο αναμένεται η νεκροτομή, καθώς όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν υπό έρευνα. Προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Παλλήνης.

Από την ταυτοποίησε προέκυψε ότι πρόκειται για 49χρονο ημεδαπό κάτοικο της περιοχής με τους αστυνομικούς να έχουν ήδη επικοινωνήσει με την οικογένειά του.

