Την δυνατότηα στους κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να παραλάβουν τις άδειες ικανότητας οδήγησης τους από τις 7 Απριλίου 2026 δίνει ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για τα διπλώματα οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών ενόψει του Πάσχα.

Η επιστροφή των αδειών θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων στο ισόγειο της οδού Λιοσίων 22, από τις 9.00 έως τις 14.30.

Ο Δήμος Αθηναίων τονίζει ότι δεν θα επιστραφούν οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.