Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αναμένεται φέτος η Μεγάλη Τρίτη.

Γενικά αίθριος αναμένεται τη Μεγάλη Τρίτη ο καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.