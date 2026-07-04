Αν ο Χανιώτης βουλευτής δεν επιστρέψει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τις 10 Ιουλίου, τότε θα σκεφτεί πολύ σοβαρά το αν θα εμφανιστεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 11 Ιουλίου.

Του Παύλου Πολάκη, πολιτικά, μπορεί κάποιος να του προσάψει ότι θέλει. Εκτός από την απουσία κομματικού «πατριωτισμού». Διότι παρά την τρίτη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, εκείνος δηλώνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας «αστείο» τον προσδιορισμό «ανεξάρτητος» βουλευτής.

Όμως, από το περιβάλλον του -που σε γενικές γραμμές πολύ δύσκολα μπορείς να μάθεις κάτι- μας μετέφεραν ότι η υπομονή του με την Κουμουνδούρου έχει αρχίσει να εξαντλείται. Και όχι μόνο από τις παλινωδίες της ηγεσίας σχετικά με το μέλλον του κόμματος.

Αλλά και για τη στάση που κρατάει απέναντί του. Από ότι ακούσαμε, αν ο χανιώτης βουλευτής δεν επιστρέψει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τις 10 Ιουλίου, τότε θα σκεφτεί πολύ σοβαρά το αν θα εμφανιστεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 11 Ιουλίου.

Αν αυτό συμβεί, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να σκεφτεί την πιθανότητα να ανοίξει έναν άλλον πολιτικό δρόμο…

Α.Γ.