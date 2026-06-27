Πώς η Κουμουνδούρου «μαζεύει» την προηγούμενη γραμμή.

8 Ιουνίου (ΕΡΤ) η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πως το κόμμα της δεν κατεβαίνει στις εκλογές: «Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κατά συντριπτική πλειοψηφία ήταν να μην υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις επόμενες εθνικές εκλογές και να σταθούμε δίπλα. Δεν σημαίνει κομματική διάλυση. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εικόνα μαζικών αποχωρήσεων. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, τα διαβάζω κι εγώ. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής όμως περιγράφει τη δράση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στα πλαίσια της Βουλής και στα πλαίσια της Ευρωβουλής. αλλά και στα πλαίσια της κοινωνίας».

26 Ιουνίου (πάλι ΕΡΤ) δηλώνει πως ποτέ δεν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές:

«Δεν έχει πει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. Το πώς θα το δούμε στην πορεία, υπάρχουν όργανα, που θα το αποφασίσουν αυτό. Επίσης, ποτέ δεν είπαμε ότι θα σταματήσουν να συγκαλούνται τα όργανα και να λειτουργούν. Χθες αποφασίσαμε, επίσης, να λειτουργήσει και το Εκτελεστικό Γραφείο».

Όπως καταλαβαίνετε ο Σωκράτης Φάμελλος αλλάζει γραμμή...

Τ.τε.