Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας - Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Τι λένε Αρναούτογλου, Καλλιάνος, Κολυδάς.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την πρόγνωση από την ΕΜΥ, τόσο για σήμερα όσο και για τον καιρό μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα. Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία των μετεωρολόγων δείχνουν ότι η Κυριακή του Πάσχα θα είναι μία σχεδόν ηλιόλουστη ημέρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά και νότια 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τις μεσημβρινές ώρες βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα ενταθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένοι όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια έως 5 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Κρήτη.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 με 20 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και στο βόρειο Αιγαίο τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα

Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-04-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Θοδωρής Κολυδάς

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι σήμερα , Μεγάλη Πέμπτη, η αστάθεια θα είναι πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στα βόρεια ορεινά αναμένονται και λίγες χιονοπτώσεις.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και πρόσκαιρα, ενώ την Κυριακή του Πάσχα προβλέπονται λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικοί όμβροι στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.

Γιάννης Καλλιάνος

Ο Γιάννης Καλλιάνος εκτιμά ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι άστατες σε αρκετές περιοχές, κυρίως όμως με ήπια φαινόμενα. Για τη Μεγάλη Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Πήλιο, ορεινά κεντρικής Στερεάς, Πίνδο, κεντρική και βόρεια Εύβοια, ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο και ορεινά της Κρήτης, με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Τη Μεγάλη Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο, ορεινά κεντρικής Στερεάς, κεντρική Εύβοια και πιθανώς στην Αττική, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Κατά την ώρα του Επιταφίου οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες, με εξαίρεση τον βόρειο Έβρο, τον νομό Ξάνθης και πιθανώς τη βόρεια Εύβοια.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται η πιο άστατη ημέρα, με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πέλλα, Πιερία, Ημαθία, ανατολικά ορεινά της Λάρισας, Πήλιο, Εύβοια, κεντρική Στερεά, ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο και ορεινά της Κρήτης.

Κατά την Ανάσταση αυξημένη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στις Σποράδες, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, η Δράμα, η Ξάνθη, οι Σέρρες και περιοχές της Χαλκιδικής.

Την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και μικρότερη πιθανότητα σε ορεινές περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, φτάνοντας τους 18 έως 24 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και έως 26 βαθμούς στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6, χωρίς να αναμένονται προβλήματα σε ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μετακινήσεις.

Σάκης Αρναούτογλου

Καλά νέα μας κομίζει ο Σάκης Αρναούτογλου για τον καιρό την Κυριακή του Πάσχα. Ειδικότερα, την Μεγάλη Πέμπτη θα έχουμε σύννεφα και κάποια φαινόμενα τοπικά στην Αττική, στις Σποράδες και στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μετά το μεσημέρι φαινόμενα ίσως θα έχουμε και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα πέσει και το μεσημέρι θα φτάσει στους 18 στα κεντρικά, από 10 έως 17 στα βόρεια και 21 βαθμούς στα νότια. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 και στα ανατολικά νησιωτικά από 15 έως και 19.

Την Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε κατά διαστήματα σύννεφα στα ανατολικά και τα βόρεια, το Μεγάλο Σάββατο νέες συννεφιές θα διασχίσουν τη χώρα στα κεντρικά και τα βόρεια.

Την Κυριακή του Πάσχα θα έχουμε συννεφιές σε Στερεά, Αττική και Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη. Τη Δευτέρα του Πάσχα θα έχουμε νέες εκτεταμένες συννεφιές.

Από πλευράς φαινομένων κάποιες βροχές θα έχουμε τη Μεγάλη Παρασκευή σε Βοιωτία, Αττική και Εύβοια.

Το Μεγάλο Σάββατο βροχές θα έχουμε Μακεδονία και Θράκη, ενώ το βράδυ ίσως βρέξει στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Πάντως μετά τις 14/4 και 15/4 θα έχουμε νέες αξιόλογες βροχές.

Αναλυτικά ο καιρός μέχρι και το Πάσχα από τον Σάκη Αρναούτογλου

