Ο επιτάφιος της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί μία από τις πιο κατανυκτικές στιγμές της Ορθόδοξης παράδοσης, καθώς συμβολίζει την ταφή του Χριστού και συνοδεύεται από ιδιαίτερες τελετές, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η περιφορά του επιταφίου αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αγαπημένα έθιμα των πιστών που πραγματοποιείται σε ένα βαθιά συγκινητικό και κατανυκτικό κλίμα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι γυναίκες, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής, στολίζουν με λουλούδια τον επιτάφιο, δημιουργώντας μία μοναδική σύνθεση.

Έτσι, κάθε επιτάφιος είναι έτοιμος το πρωί της Παρασκευής, και το απόγευμα της ίδιας ημέρας γίνεται η περιφορά του από κάθε ενορία.

Στα Μετέωρα ωστόσο, το κλίμα που επικρατεί τις ημέρες του Πάσχα, είναι βαθιά κατανυκτικό και συγκινητικό. Όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνται με απόλυτη ηρεμία, αναδεικνύοντας σημαντικά το συναίσθημα της πίστης.

Η περιφορά του Επιταφίου στα Μετέωρα

Τα Μετέωρα, θεωρούνται εκ των πραγμάτων, ένα μαγευτικό φυσικό φαινόμενο με τους εμβληματικούς βράχους να δίνουν μία ιδιαίτερη χροιά στον τόπο. Πρόκειται για έναν τόπο που συνδέεται άμεσα με την Ορθόδοξη πίστη, καθώς τα θεόρατα πετρώματα φιλοξενούν, επί σειρά ετών, μονές και μοναστήρια που λειτουργούν και είναι επισκέψιμα από τους πιστούς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι λειτουργίες στις Μονές ξεκινούν στις 19:00 το απόγευμα και ολοκληρώνονται περίπου στις 21:30 το βράδυ.

Το βράδυ της Ανάστασης, η λειτουργία αρχίζει στις 21:00 και διαρκεί μέχρι και μιάμιση ώρα μετά το «Χριστός Ανέστη». Αντίστοιχα, τη Μεγάλη Παρασκευή, στολίζεται ο Επιτάφιος, με μία λιτή διακόσμηση, ενώ παρατηρείται και μία διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ενορίες, καθώς δεν διαθέτει το σύνηθες «κουβούκλιο».

Ο στολισμός πραγματοποιείται σε απόλυτη ησυχία και το μόνο που ακούγεται είναι η ψαλμωδίες και τα Εγκώμια που διαβάζονται από τους ιερείς, ενώ η περιφορά γίνεται συχνά μέσα στα καλντερίμια των μονών ή σε μικρές διαδρομές γύρω από αυτές, με μοναχούς και επισκέπτες να κρατούν κεριά.

Έτσι, η περιφορά του Επιταφίου στα Μετέωρα, δεν είναι απλώς ένα έθιμο. Είναι μία βαθιά κατανυκτική και πνευματική εμπειρία που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά του τόπου, με την απομόνωση των μοναστηριών και την κατανυκτική ατμόσφαιρα.

