Τι θα πρέπει να προσέξετε στο Πασχαλινό τραπέζι για να απολαύσετε τα έθιμα με ασφάλεια;

Οι προετοιμασίες για το Πάσχα και το πασχαλινό τραπέζι, κορυφώνονται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Πέμπτη, που οι νοικοκυρές αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν κουλουράκια, τσουρέκια και να βάψουν τα κόκκινα αυγά.

Κάθε σπίτι έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα μέχρι την ημέρα που η οικογένεια θα κάτσει γύρω από το τραπέζι και θα ευχηθεί «Χριστός Ανέστη» σε ένα βαθιά χαρμόσυνο κλίμα.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η υγεία και η ασφάλεια, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, ωστόσο είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν λάθη – εν αγνοία - που φθείρουν τα τρόφιμα.

Έτσι, ο ΕΟΔΥ, έχει δημοσιεύσει τις απαραίτητες οδηγίες για το πασχαλινό τραπέζι. Πρόκειται για συμβουλές που αφορούν την προετοιμασία των τροφίμων, μέχρι και τη «διάρκεια ζωής» των αυγών, εκτός ψυγείου.

Ήδη από το 2025, ο ΕΟΔΥ, είχε προειδοποιήσει ότι τα αυγά δεν πρέπει να μείνουν σε θερμοκρασία δωματίου για περισσότερες από δύο ώρες, ενώ στο ψυγείο δεν πρέπει να τα τοποθετήσουμε στην πόρτα.

Αν και τα κόκκινα αυγά, αποτελούν μέρος της πασχαλινής διακόσμησης, είναι προτιμότερο να φυλάσσονται στην συντήρηση – έτσι διατηρούνται για περίπου 7 ημέρες, αν δεν τα έχετε «τσουγκρίσει».

Πασχαλινό τραπέζι – Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

Τα αυγά δεν πρέπει να παραμένουν σε θερμοκρασία δωματίου περισσότερο από 2 ώρες. Διατηρήστε τα αυγά που έχουν βράσει επαρκώς (σφιχτά) στο ψυγείο μέχρι να σερβιριστούν.

Αν επιθυμείτε να καταναλώσετε τα αυγά που βάψατε/διακοσμήσατε, βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει βαφή κατάλληλη για τρόφιμα.

Διατηρήστε τα αυγά στη συσκευασία τους στο ψυγείο (όχι στην πόρτα του ψυγείου). Τα βαμμένα αυγά θα πρέπει να διατηρούνται, επίσης, στο ψυγείο.

Αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα αυγά (π.χ. χειροποίητη μαγιονέζα) καθώς επίσης την κατανάλωση ωμής ζύμης που περιέχει αλεύρι ή αυγά.

Σε ό,τι αφορά το κρέας και τα βήματα απόψυξης, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: