Σε θέσεις-κλειδιά δυο πρόσωπα που παλαιότερα έδειχναν μεγάλη ευαισθησία στις ανησυχίες των βουλευτών.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι δυο πρόσωπα που πάντοτε είχαν «ανοιχτά ώτα» στους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τη δυσαρέσκεια των "γαλάζιων" βουλευτών.

Τις περισσότερες φορές μάλιστα, σχεδόν όλες, ήταν και οι δυο ως απλοί βουλευτές μεταξύ αυτών.

Λόγω της στάσης τους αυτή απέκτησαν ευρύτερη αποδοχή και ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να τους επιλέξει σε θέσεις κλειδιά για την Κοινοβουλευτική Ομάδα: Τον μεν Νικήτα Κακλαμάνη για Πρόεδρο της Βουλής τον δε Μάξιμο Χαρακόπουλο για Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Με την αξία τους και όχι με ξένες πλάτες, που τραγουδάει ο Στέλιος Καζαντζίδης σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

Επειδή όμως «τα στερνά τιμούν τα πρώτα» και οι θέσεις εξουσίας είναι πειρασμός έχει ενδιαφέρον τι θα πράξουν τώρα που στις σχέσεις κυβέρνησης και "γαλάζιας" ΚΟ σοβεί μια σοβαρή κρίση. Πώς θα κινηθούν.

Το αναφέρουμε γιατί το θέμα συζητείται πολύ μεταξύ των "γαλάζιων" βουλευτών.

Και γιατί -χωρίς να αφήνουμε καμιά αιχμή για τον σεβαστό σε εμάς Πρόεδρο της Βουλής και τον Γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ- το "και τούτο ποιείν κακείνο μη αφιέναι" δεν δικαιώνει πάντα αυτούς που θα το υιοθετούσαν.

Β.Σκ.