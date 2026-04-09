Για πρώτη φορά, επιτρέπεται η πώληση ακόμη και κατασχεμένων ακινήτων.

Από σήμερα ενεργοποιείται ένα νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει χιλιάδες υποθέσεις «παγωμένων» ακινήτων, δίνοντας πραγματική διέξοδο σε οφειλέτες του Δημοσίου και κληρονόμους που μέχρι τώρα βρίσκονταν σε αδιέξοδο. Για πρώτη φορά, επιτρέπεται η πώληση ακόμη και κατασχεμένων ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι μέρος του τιμήματος κατευθύνεται απευθείας στην εφορία, ενώ ταυτόχρονα λύνεται και το χρόνιο πρόβλημα της αδυναμίας μεταβίβασης κληρονομιαίων ακινήτων λόγω απλήρωτου φόρου.

Η διαδικασία είναι σαφής και πραγματοποιείται σε διαδοχικά στάδια: ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ΑΑΔΕ για άρση της κατάσχεσης ή για δυνατότητα μεταβίβασης, η φορολογική διοίκηση ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και προσδιορίζει το απαιτούμενο ποσό παρακράτησης, καθορίζεται η αξία του ακινήτου σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και, τέλος, κατά την υπογραφή του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος παρακρατεί το προβλεπόμενο ποσό από το τίμημα και το αποδίδει απευθείας στο Δημόσιο. Στις περιπτώσεις κληρονομιάς, ο φόρος εξοφλείται επίσης αυτόματα από το τίμημα της πώλησης, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χωρίς πρόσθετα εμπόδια.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα χρηστικό οδηγό για τους ενδιαφερομένους:

1. Τι αλλάζει από σήμερα για τα κατασχεμένα ακίνητα;

Οι οφειλέτες του Δημοσίου αποκτούν τη δυνατότητα να ζητήσουν άρση της κατάσχεσης ακινήτου που έχει επιβληθεί για βεβαιωμένες οφειλές, προκειμένου να το πουλήσουν. Βασική προϋπόθεση είναι ότι μέρος του τιμήματος της πώλησης θα παρακρατείται και θα αποδίδεται απευθείας στην εφορία από τον συμβολαιογράφο.

2. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που πηγαίνει στην εφορία από την πώληση;

Το ποσοστό παρακράτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του ποσού που προβλέπεται με βάση το ισχύον πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον το 25% του τιμήματος πώλησης αποδίδεται απευθείας στην εφορία μέσω του συμβολαιογράφου.

3. Ποιοι μπορούν να ζητήσουν άρση της κατάσχεσης;

Δικαίωμα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, ακόμη και όταν το ακίνητο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα πλειστηριασμού, αρκεί να πληρούνται σωρευτικά οι όροι που θέτει ο νόμος.

4. Ποιες βασικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται;

Κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης πρέπει να πληρούνται οι όροι για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Παράλληλα, το τίμημα της μεταβίβασης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου όπως είχε προσδιοριστεί κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.

5. Τι ισχύει αν η αντικειμενική αξία είναι μεγαλύτερη από την εμπορική;

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία. Επίσης, αν η κατάσχεση έχει επιβληθεί πριν από περισσότερο από πέντε χρόνια, ο οφειλέτης θα πρέπει να προσκομίσει νέα έκθεση εκτίμησης της εμπορικής αξίας από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

6. Πώς καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης;

Το ποσοστό προσδιορίζεται με βάση κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της οφειλής που απομένει. Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει ρητά ότι δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%. Αν το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, παρακρατείται το μεγαλύτερο ποσό.

7. Τι γίνεται αν το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί είναι μεγαλύτερο από το τίμημα της πώλησης;

Τότε παρακρατείται και αποδίδεται στην εφορία ολόκληρο το τίμημα της μεταβίβασης. Παρά ταύτα, η κατάσχεση αίρεται για το συγκεκριμένο ακίνητο που μεταβιβάζεται.

8. Τι αλλάζει για τα κληρονομιαία ακίνητα και τα έξοδα μεταβίβασης;

Από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε όσους κληρονόμησαν ακίνητο αλλά δεν μπορούσαν να πληρώσουν τον φόρο κληρονομιάς να το πουλήσουν, με τον φόρο να εξοφλείται κατά τη μεταβίβαση από το τίμημα και μέσω του συμβολαιογράφου. Παράλληλα, μειώνεται το κόστος μεταβίβασης, καθώς καταργείται η υποχρεωτική σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για ακίνητα εντός σχεδίου με κυρωμένη και μεταγεγραμμένη πράξη εφαρμογής και με κτηματολόγιο σε λειτουργία. Στις περιπτώσεις αυτές, τα απαραίτητα στοιχεία προκύπτουν από το κτηματολογικό φύλλο και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.