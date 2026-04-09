Πώς μπορεί να αλλάξει άρδην το πολιτικό σκηνικό - Με ποιο επιχείρημα προσπαθούν να πείσουν τον πρωθυπουργό να κρατήσει «σκληρή στάση» στο αίτημα για Εξεταστική για τις υποκλοπές και στην άρση της ασυλίας των βουλευτών.

Ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να ξεμπλέξει από την υπόθεση των σκανδάλων. Αντιθέτως, όσο περνάει ο καιρός τόσο θα εισέρχεται πιο βαθιά σε αυτή!

Ποιος είναι όμως ο μεγάλος φόβος στο Μέγαρο Μαξίμου;

Πως αν ο εκβιασμός Ντίλιαν προς τον πρωθυπουργό να μην πάει φυλακή ο ίδιος και η σύζυγός του για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορέσει να γίνει αποδεκτός είναι πιθανόν στη νέα δικαστική έρευνα όταν το καλέσει εκ νέου ο εισαγγελέας να αναφέρει το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως έχοντα την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις μεγάλου μέρους του πολιτικού κόσμου της χώρας, της στρατιωτικής ηγεσίας, ανώτερων δικαστικών, δημοσιογράφων κοκ.

Το θέμα επαναφέρει για δεύτερη σειρά μέρα σήμερα στη στήλη του BIG MOUTH στο POWER GAME ο Γιάννης Κουρτάκης, εκδότης των «Παραπολιτικών». Επίσης, τα «Παιχνίδια Εξουσίας» είχαν σημειώσει στις 6 Απριλίου με τίτλο «Βουλευτές της ΝΔ VS Μεγάρου Μαξίμου-Πολύ βαρύ το κλίμα στην ΚΟ της ΝΔ» και το εξής: «Κάποιοι μάλιστα (σσ "γαλάζιοι" βουλευτές) σημειώνουν με νόημα πως "να δούμε τι θα γίνει εάν έρθει πρόταση για Προανακριτική για τον Μητσοτάκη για τις υποκλοπές"- η ψηφοφορία για την Προανακριτική είναι μυστική».

Σύμφωνα με το Σύνταγμα αν κάποιος αναφέρει όνομα πολιτικού προσώπου ως υπεύθυνου για παραβίαση νόμων η ανάκριση σταματάει και η δικογραφία διαβιβάζεται στη Βουλή η οποία και καλείται να αποφασίσει αν και τι είδους θα ασκηθεί ή εάν η υπόθεση θα μπει στο Αρχείο.

Το υπαρκτό αυτό ενδεχόμενο χρησιμοποιούν όπως πληροφορούμαστε κάποιοι -κυρίως εκτός Μαξίμου- προκειμένου να πείσουν τον πρωθυπουργό να ακολουθήσει «σκληρή γραμμή» το επόμενο διάστημα σε σειρά θεμάτων. Όπως πχ στο αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, στην ψηφοφορία για άρση της ασυλίας των "γαλάζιων" βουλευτών κοκ.

Το «Παιχνίδι Εξουσίας», αλλά όχι κάθαρσης, μόλις ξεκινάει...