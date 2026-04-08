Συνεχίζει τις δημόσιες παρεμβάσεις ο Γιάννης Ραγκούσης για αυτό που ο ίδιος ονομάζει μεγάλες πολιτικές χωρίς τις οποίες η προοδευτική παράταξη δεν θα καταφέρει να ανακάμψει.

Μετά την αποαττικοποίηση, το «εθνικό είναι το παραγωγικό» και την αποκρατικοποίηση-απογραφιοκρατικοποίηση της καθημερινής ζωής, χθες τοποθετήθηκε (ΕΔΩ) για μια βαθιά αλλαγή στο πολιτικό με την πρόταση για υιοθέτηση των μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών.

Προφανώς μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί κάποιος με τέτοιες πολιτικές αλλαγές αλλά η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Βέβαια και για στελέχη όπως ο Ραγκούσης, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι έχουν να προτείνουν αλλά και πού θα βρίσκονται στις επόμενες εκλογές…

Β.Σκ.