«Αναφορικά με το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, ναι ήταν πειραγμένες οι εκλογές... αλλά ήταν πειραγμένες μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε στο Φόρουμ των Δελφών, ο πρώην υπουργός.

Το θέμα της «νόθευσης των εκλογών» του 2023 που έθεσε με το δικό του σκεπτικό ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, κλήθηκε να σχολιάσει στο Φόρουμ των Δελφών, ο Γιάννης Ραγκούσης.

«Ήταν νοθευμένες οι εθνικές εκλογές του 2023; Απαντώ καθαρά, όχι. Θέμα νόθευσης δεν έθεσε ούτε ο κ. Αρβανίτης», ήταν η απάντηση του πρώην υπουργού-και συνεχίζοντας έριξε τη... βόμβα: «Ωστόσο, αναφορικά με το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, ναι ήταν πειραγμένες οι εκλογές... αλλά ήταν πειραγμένες μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι βάση σχεδίου αλλά εκ των πραγμάτων, εξαιτίας δηλώσεων, συμπεριφορών και πρωτοβουλιών που πολλές αναφέρονται στην Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα».

Ο Γιάννης Ραγκούσης δεν ανέφερε ονόματα αυτών που είπε αλλά αν τα αναφέρουμε εμείς δεν νομίζουμε ότι θα πέσουμε έξω: Παύλος Πολάκης, Ευκλείδης Τσακαλώτος με τα διπλά νομίσματα, αλλά και τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περιόδου ο Γιώργος Κατρούγκαλος με τις συντάξεις και η Θεανώ Φωτίου...

