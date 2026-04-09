Οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές, τόσο σήμερα όσο και τις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Κυριακή του Πάσχα όπως και Δευτέρα του Πάσχα θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή άκρως ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Οι βροχές θα είναι λίγες και θα αφορούν, τμήματα της ανατολικής - βορειοανατολικής χώρας. Τα φαινόμενα δεν θα προβληματίζουν.

Σήμερα, θα έχουμε κάποιες βροχές προς τα βορειοανατολικά τμήματα. Προς την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οι οποίες θα επηρεάζονται με φαινόμενα και αύριο. Λιγότερα τα φαινόμενα στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα.

Κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών είναι αρκετά πιθανόν να συναντήσουμε κάποιες μπόρες σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως και 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το βόρειο Ιόνιο και Αιγαίο και το νοτιοανατολικό. Το βοριαδάκι θα συνεχίσει να μας συντροφεύει και το Μεγάλο Σάββατο και στη συνέχεια μέχρι και Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα, περιμένουμε μία στροφή σε νοτιοανατολικούς, θα ενισχυθούν και αυτός θα είναι ο λόγος που ο υδράργυρος θα τραβήξει την ανηφόρα. Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα, οι καιρικές συνθήκες, θερμοκρασιακά θα θυμίζουν κάτι από αρχές καλοκαιριού.

Το παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία θα γίνει με σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φθάσει έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μαλακός ο καιρός παρά το γεγονός ο υδράργυρος σήμερα και αύριο σημειώνει μία μικρή πτώση. Σιγά σιγά μέσα στο Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα τραβήξει την ανηφόρα.

Στην Αττική, σήμερα, οι συννεφιές θα εναλλάσονται με την ηλιοφάνεια. Ήπιες οι καιρικές συνθήκες με τον άνεμο κοντά στα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Επικρατεί ο βαρδάρης και θα αρχίσει να υποχωρεί τις απογευματινές ώρες. Δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, ο υδράργυρος κοντά στους 19 βαθμούς Κελσίου. Η ψυχρούλα θα είναι έντονη νωρίς το πρωί στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μεγάλη Παρασκευή , θα βγουν λίγες βροχές. Στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας θα έχουμε πιο συννεφιασμένο καιρό και κατά διαστήματα, θα εκδηλώνονται λίγες πρόσκαιρες, τοπικές βροχές. Ιδιαίτερα σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και το Μεγάλο Σάββατο, κεντρική Μακεδονία, Θράκη, ανατολική και νότια Θεσσαλία, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο ακόμα και τη βόρεια Κρήτη, θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές, ακόμα και το μεσημέρι.

Η Ανάσταση θα γίνει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Το Μεγάλο Σάββατο, παρά το γεγονός οτι θα δούμε κάποια φαινόμενα, το βράδυ θα κάνει λίγη ψύχρα.

Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, καθώς θα μεταφερθούν πιο θερμές αέριες μάζες και θα συμβάλλει όλο αυτό να σκαρφαλώσει ο υδράργυρος ακόμη και πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου.