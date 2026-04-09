Η παραδοσιακή μαγειρίτσα δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μετά την Ανάσταση.

Η παραδοσιακή μαγειρίτσα είναι το μεταβατικό πιάτο από τη νηστεία στη χαρά της Ανάστασης, το πρώτοφαγητό που γεμίζει το τραπέζι αμέσως μετά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Σε κάθε σπίτι η συνταγή μπορεί να διαφέρει, όμως η φιλοσοφία παραμένει ίδια. Αρνίσια συκωταριά, φρέσκα μυρωδικά και το χαρακτηριστικό αυγολέμονο που δίνει τη βελούδινη υφή και τη μοναδική γεύση.

Το μυστικό της επιτυχίας ξεκινά από την πρώτη ύλη και κυρίως από τη σωστή προετοιμασία. Τα εντόσθια πρέπει να καθαριστούν πολύ καλά, καθώς η καθαριότητα είναι το πιο βασικό βήμα για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Τα αντεράκια χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Πλένονται σχολαστικά με τρεχούμενο νερό, γυρίζονται προσεκτικά με τη βοήθεια ενός λεπτού ξύλινου εργαλείου και καθαρίζονται εσωτερικά. Στη συνέχεια, αφήνονται σε νερό με αλάτι και λεμόνι για αρκετές ώρες, ώστε να ασπρίσουν και να αποκτήσουν καλύτερη υφή. Αφού καθαριστούν, πλέκονται σε μορφή πλεξούδας και κόβονται σε μικρά κομμάτια, ώστε να ενσωματωθούν σωστά στη σούπα. Μάλιστα, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και λίγες ημέρες νωρίτερα, με τα υλικά να διατηρούνται στην κατάψυξη μέχρι τη χρήση.

Εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή των υλικών. Ιδανικά, επιλέγονται εντεράκια και συκωταριά από μικρό αρνί ή κατσίκι, καθώς έχουν πιο ήπια γεύση και δεν αφήνουν βαριά μυρωδιά. Πριν το μαγείρεμα, τα υλικά ζεματίζονται για λίγα λεπτά, διαδικασία που βοηθά τόσο στην απομάκρυνση έντονων οσμών όσο και στο πιο εύκολο κόψιμό τους.

Στο μαγείρεμα, η υπομονή παίζει καθοριστικό ρόλο. Το σωστό σοτάρισμα των υλικών είναι αυτό που «χτίζει» τη βάση της γεύσης. Το ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι συμβάλλει στο δέσιμο της σούπας, ενώ τα φρέσκα μυρωδικά, όπως άνηθος, μαϊντανός και φρέσκο κρεμμυδάκι, δίνουν το χαρακτηριστικό άρωμα και τη φρεσκάδα που κάνει τη μαγειρίτσα μοναδική. Όσο πιο φρέσκα είναι τα μυρωδικά, τόσο πιο έντονο και αυθεντικό θα είναι το αποτέλεσμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τελικό και πιο καθοριστικό στάδιο είναι το αυγολέμονο. Εδώ χρειάζεται προσοχή και σωστή τεχνική: τα αυγά χτυπιούνται καλά, προστίθεται ο χυμός λεμονιού και στη συνέχεια ενσωματώνεται σταδιακά ζεστός ζωμός από τη σούπα, ώστε να αποκτήσει θερμοκρασία χωρίς να «κόψει». Το αυγολέμονο πρέπει να προστεθεί στο τέλος και η κατσαρόλα να μην ξαναμπεί σε δυνατή φωτιά, για να διατηρηθεί η κρεμώδης υφή. Το σωστό αποτέλεσμα είναι μια σούπα βελούδινη, δεμένη και αρωματική. Μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι στο τέλος και ελαιόλαδο ενισχύουν τη γεύση και ολοκληρώνουν το πιάτο.

