Το νέο ευρωπαϊκό έργο NIRFUS μετατρέπει τους καθετήρες σε «έξυπνα μάτια» που «αλλάζουν το παιχνίδι» στην απεικόνιση των αρτηριών, αποκαλύπτοντας όσα μέχρι σήμερα παρέμεναν αόρατα.

Το NIRFUS (Intravascular Near-Infrared Fluorescence and Ultrasound Coronary Imaging), που ξεκίνησε επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2026, χρηματοδοτείται από το European Innovation Council (EIC Pathfinder Open) στο πλαίσιο του Horizon Europe.

Με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3 εκατομμυρίων € και διάρκεια 36 μηνών, το έργο φιλοδοξεί να φέρει μια πραγματική ‘επανάσταση’ στην ιατρική απεικόνιση.

Στην καρδιά του έργου βρίσκεται η ανάπτυξη ενός καθετήρα νέας γενιάς που συνδυάζει δύο προηγμένες τεχνολογίες, την ενδοαγγειακή υπερηχογραφία (IVUS), η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια τη δομή των αρτηριών και τον φθορισμό εγγύς υπερύθρου (NIRF), που αποκαλύπτει τη βιολογική δραστηριότητα των αγγειακών τοιχωμάτων. Με αυτόν τον συνδυασμό οι γιατροί δεν θα βλέπουν απλώς το «σχήμα» των αρτηριών, αλλά θα αποκτούν σε πραγματικό χρόνο μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη βιολογική τους δραστηριότητα.

Η καινοτομία αυτή αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις αγγειοπλαστικής (PCI), βελτιώνοντας σημαντικά τη διάγνωση και την καθοδήγηση των ιατρικών αποφάσεων. Το όφελος είναι τεράστιο, καθώς περίπου τρία εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως υποβάλλονται κάθε χρόνο σε τέτοιες επεμβάσεις.

Καθοριστική είναι η συμβολή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Υπό την καθοδήγηση της Δρ. Μαρίας Φάρσαρη και του Δρ. Γιάννη Ζαχαράκη, η ερευνητική ομάδα αναλαμβάνει την ανάπτυξη μικρο-οπτικών στοιχείων υψηλής ακρίβειας, τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό των καθετήρων NIRF-IVUS και εξασφαλίζουν την τεχνολογική αξιοπιστία και απόδοση της συσκευής.

Το έργο συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου στη Γερμανία και υλοποιείται μέσω μιας ισχυρής διεθνούς κοινοπραξίας που περιλαμβάνει το Imperial College London, την Cisteo Medical (Γαλλία) και την Alira Health (Ισπανία). Η συνεργασία αυτή συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με τη βιομηχανική εμπειρία, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για καινοτομία.

Το NIRFUS δεν είναι απλώς ένα ακόμα ερευνητικό έργο, είναι ένα βήμα προς το μέλλον της ιατρικής τεχνολογίας. Φιλοδοξεί να καθιερώσει νέα πρότυπα στην ενδοαγγειακή απεικόνιση και την ιατρική μικρο-οπτική, ενισχύοντας την ποιότητα της διάγνωσης, βελτιώνοντας τις θεραπευτικές επιλογές και συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων σηματοδότησε την έναρξη μιας δυναμικής, διεπιστημονικής συνεργασίας που συνδυάζει την ιατρική μηχανική, τη μικρο-οπτική, τη ρομποτική μικροεπεξεργασία και την επεμβατική καρδιολογία.