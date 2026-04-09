Η καλλιέργεια κάνναβης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Αυτοσχέδιο εργαστήριο καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης είχε «στήσει» ένας 47χρονος στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών αξιοποιώντας πληροφορίες προχώρησαν σε έρευνα στο διαμέρισμα του 47χρονου, όπου εντοπισαν τα δενρύλλια κάνναβης και τον συνέλαβαν το βράδυ της Μ.Τετάρτης (08/04).

Από την έρευνα στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

40 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης μέσα σε γλάστρες,

πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, ήτοι 2 μεγάλοι ανακλαστικοί θάλαμοι, 2 ειδικές λάμπες ανάπτυξης και συσκευές εξαερισμού,

2 ζυγαριές ακριβείας και

1 συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.