Η ανακοίνωση της εταιρίας για το περιστατικό.

Βλάβη στη γραμμή 1 πριν τον σταθμό «Νέα Ελβετία» παρουσιάστηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης. Οι επιβάτες βγήκαν από τον συρμό στη σήραγγα και περπάτησαν περίπου 600 μέτρα μέχρι τον σταθμό «Μαρτίου».

Σε σχετική ανακοίνωση η THEMA επισημαίνει ότι η διαχείριση του περιστατικού έγινε με ασφάλεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Συγκεκριμένα, στις 08:47, συρμός που εκτελούσε δρομολόγιο προς «Νέα Ελβετία» ακινητοποιήθηκε λόγω ένδειξης τεχνικού σφάλματος και, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Thema, άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το πιστοποιημένο σχέδιο διαχείρισης συμβάντων, με στόχο την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και την ομαλή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Διευκρινίζεται, δε, ότι η εκκένωση του συρμού πραγματοποιήθηκε με συντονισμένο τρόπο και υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου προσωπικού, χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα ή να υπάρξει κίνδυνος για το επιβατικό κοινό. Οι επιβάτες μετακινήθηκαν μέσω του υφιστάμενου πεζοδιαδρόμου της σήραγγας προς τον σταθμό «Βούλγαρη», ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την ίδια στιγμή, τεχνικά συνεργεία και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του συρμού. Ο συρμός μεταφέρθηκε στο αμαξοστάσιο, όπου και θα πραγματοποιηθεί αναλυτικός