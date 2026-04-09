Παρουσιάστηκε βλάβη στη γραμμή 1 πριν τον σταθμό «Νέα Ελβετία».

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σήμερα λόγω τεχνικού προβλήματος σε συρμό του μετρό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκε βλάβη στη γραμμή 1 πριν τον σταθμό «Νέα Ελβετία». Οι επιβάτες βγήκαν από τον συρμό στη σήραγγα και περπάτησαν περίπου 600 μέτρα μέχρι τον σταθμό «Μαρτίου».

Σύμφωνα με ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, «από το σταθμό Μαρτίου έως το σταθμό Νέα Ελβετία η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό Μαρτίου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 08:30 ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό στη στάση «Φλέμινγκ» με κατεύθυνση τον Ν.Σ. Σταθμό. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε στις 8:42.

Από τα μεγάφωνα του σταθμού ακουγόταν το εξής μήνυμα: «Αγαπητοί επιβάτες σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ολιγόλεπτη καθυστέρηση λόγω τεχνικού ζητήματος».