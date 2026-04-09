Οι καλοφαγάδες επιμένουν ότι το μεγάλο μυστικό είναι λίγα συκωτάκια στο εσωτερικό, περισσότερα έντερα στο τύλιγμα.

Το κοκορέτσι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πασχαλινά εδέσματα, συνδυάζοντας παράδοση, νοστιμιά και την τέχνη του ψησίματος στη σούβλα. Για να πετύχει ζουμερό, ομοιόμορφα ροδισμένο και τρυφερό, χρειάζεται προσοχή, υπομονή και μεράκι σε κάθε στάδιο, από την επιλογή των υλικών μέχρι το γύρισμα κατά το ψήσιμο.

Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή της συκωταριάς και των εντοσθίων. Χρειαζόμαστε φρέσκα συκώτια, γλυκάδια, καρδιά και πνευμόνια, με ζωντανό χρώμα και απαλή μυρωδιά, καθώς η ποιότητα του κρέατος επηρεάζει άμεσα τη γεύση. Τα έντερα πρέπει να είναι μακριά, καθαρά και χωρίς τρύπες, ενώ η αντεριά προστατεύει τα εντόσθια από το στέγνωμα κατά το ψήσιμο. Ιδανικά, η μπόλια προέρχεται από αρνάκι γάλακτος για λεπτή, νόστιμη υφή.

Η προετοιμασία των εντέρων είναι κρίσιμη. Πλένονται σε λεκάνη με νερό και στη συνέχεια μουλιάζονται σε χυμό 2–3 λεμονιών με λίγο νερό για 2–3 ώρες στο ψυγείο, ώστε να αφαιρεθεί η μυρωδιά τους και να ασπρίσουν. Αν τα έντερα είναι από μεγαλύτερο αρνί, χρειάζεται να γυρίσουν μέσα-έξω για σωστό καθαρισμό. Παράλληλα, τα κομμάτια της συκωταριάς μαρινάρονται από την προηγούμενη ημέρα σε λάδι, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο και ρίγανη, για να απορροφήσουν αρώματα και γεύση.

Το τύλιγμα του κοκορετσιού απαιτεί υπομονή και τεχνική. Στο εσωτερικό τοποθετούμε λίγα συκωτάκια και γύρω περισσότερα έντερα, δένουμε τις άκρες με τη σούβλα και ξεκινάμε οριζόντιο και κάθετο τύλιγμα, ώστε να σχηματιστεί ένα παχύ, ομοιογενές στρώμα. Καλύπτουμε με μπόλια και αντεριά, ώστε να παραμείνει ζουμερό κατά το ψήσιμο.

Το ψήσιμο γίνεται αργά και μακριά από τη φωτιά, σε απόσταση περίπου 10 εκατοστών από τα κάρβουνα. Το μυστικό της νοστιμιάς είναι το συνεχές γύρισμα. Καθώς η σούβλα γυρίζει, το λίπος εγκλωβίζεται στο εσωτερικό και κρατά τα εντόσθια ζουμερά. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, αλείφουμε συχνά με λαδορίγανη και χυμό λεμονιού για πλούσια γεύση.

Ο χρόνος ψησίματος είναι περίπου 4 ώρες σε εξωτερικό χώρο και 3 ώρες σε εσωτερικό χώρο ή φούρνο. Το κοκορέτσι είναι έτοιμο τουλάχιστον μία ώρα πριν το αρνί ή το κατσίκι, ώστε να το απολαύσετε μαζί με κρασί και συνοδευτικά.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα κοκορέτσι ζουμερό, τρυφερό και αρωματικό, που απογειώνει το πασχαλινό τραπέζι. Το σωστό γύρισμα, η υπομονή και η προσοχή στη λεπτομέρεια κάνουν τη διαφορά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία γεύσης, που συνδυάζει παράδοση και μεράκι.