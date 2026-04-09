Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μιλώντας στη Ρώμη σε φοιτητές επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ για τα σχόλιά του ότι θα αφανίσει τον πολιτισμό του Ιράν και ο Λευκός Οίκος έσπευσε να απαντήσει. Δεν θα έπρεπε όμως.

«Το μόνο άτομο που διαπράττει εγκλήματα πολέμου είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τις απαίσιες ταινίες του και την απαίσια υποκριτική του ικανότητα», έγραψε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ. Ο Λευκός Οίκος ακολουθεί τη γνωστή τακτική Τραμπ, κατά την οποία όποιος τον επικρίνει απλά εκείνος τον μειώνει, σε προσωπικό, επαγγελματικό κλπ επίπεδο σε μία κριτική χωρίς ουσία και επιχειρήματα. Το ίδιος έκανε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, το επανέλαβε πρόσφατα και με τον Μπρους Σπρίνγκστιν. Και τους δύο τους κατηγόρησε ως ατάλαντους.

Ωστόσο, με περισσή ανωτερότητα και σεβασμό ο Κλούνεϊ αμέσως μετά τα σχόλια του Λευκού Οίκου σε δήλωσή του προς το Deadline απάντησε λέγοντας: «Οι οικογένειες χάνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα». Παιδιά έχουν αποτεφρωθεί. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Αυτή είναι μια στιγμή για έντονη συζήτηση στα υψηλότερα επίπεδα. Όχι για παιδιάστικες ύβρεις. Θα ξεκινήσω εγώ. Ένα έγκλημα πολέμου συνίσταται «όταν υπάρχει πρόθεση φυσικής καταστροφής ενός έθνους», όπως ορίζεται από τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και το Καταστατικό της Ρώμης. Ποια είναι η υπεράσπιση της κυβέρνησης; (εκτός από το να με αποκαλεί αποτυχημένο ηθοποιό, κάτι με το οποίο συμφωνώ, επειδή πρωταγωνίστησα στο Batman and Robin;)».

Το πρώτο σχόλιο Κλούνεϊ που ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

«Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι καλά. Αλλά αν κάποιος λέει ότι θέλει να καταστρέψει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου», δήλωσε ο Κλούνεϊ την Μεγάλη Τετάρτη στο Κούνεο της Ιταλίας, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Ο ηθοποιός μιλούσε μπροστά σε 3.000 μαθητές λυκείου σε μια ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη.

«Μπορείτε να υποστηρίξετε τη συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο ευπρέπειας και δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε», πρόσθεσε. Μιλώντας γενικότερα για την τρέχουσα εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Κλούνεϊ εξέφρασε την ανησυχία του για τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, επειδή η οι ευρωπαϊκές χώρες - μέλη της συμμαχίας αρνήθηκαν να εμπλακούν στον πόλεμο του Ιράν.

«Ανησυχώ για το ΝΑΤΟ», είπε ο Κλούνεϊ. «Έχει διασφαλίσει ότι η Ευρώπη, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος, είναι ασφαλής. Η διάλυση ενός τέτοιου θεσμού με ανησυχεί. Εκτός από πολλά λάθη, πιστεύω ότι οι ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ έχουν κάνει επίσης πολλά εξαιρετικά πράγματα που έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου» τόνισε μεταξύ άλλων.