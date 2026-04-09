Με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία; Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το πασχαλινό τριήμερο.

«Κλείδωσε» ο ευνοϊκός καιρός για το φετινό Πάσχα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο να δίνει την οριστική του πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες με τις οποίες θα ολοκληρωθεί η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων της Μεγάλης Παρασκευής, πώς θα κυλήσει ο καιρός του Μεγάλου Σαββάτου αλλά και με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία. Όπως σημειώνει στο ιστολόγιο του χαρακτηριστικά «χωρίς προβλήματα καιρού τα ταξίδια και ο εορτασμός του Πάσχα».

Σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο, το Μεγάλο Σάββατο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες πρόσκαιρες βροχές, κυρίως το απόγευμα, στην κεντροανατολική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα και πιθανώς στην ορεινή Κρήτη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι, με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές. Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες βροχές μόνο στη ΒΑ Ελλάδα, που δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις εκδηλώσεις της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι ήπιοι, έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές της. Συνολικά, το τριήμερο του Πάσχα αναμένεται με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες, με περιορισμένες βροχές στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας, ιδανικές για θρησκευτικές εκδηλώσεις και οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό του φετινού Πάσχα

Το νέο εικοσιτετράωρο (Μ. Παρασκευή), οι συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκές για να επικρατήσουν στην περιοχή μας Β-ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Δωδεκάνησα). Κατά τα άλλα, σύντομες τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη ΒΑ Ελλάδα και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς, αλλά στα δυτικά και τα νότια θα φθάσει τους 20 βαθμούς.

Το Μ. Σάββατο, προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες πρόσκαιρες βροχές βασικά το απόγευμα στην κεντροανατολική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα και πιθανώς στην ορεινή Κρήτη. Οι άνεμοι μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα φθάσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός γενικά θα είναι καλός. Λίγες βροχές που είναι πιθανό να σημειωθούν στη ΒΑ Ελλάδα δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Τη Δευτέρα του Πάσχα, προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην κεντροδυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΝΑ 4 με 6 και στα ανοιχτά του Ιονίου 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.