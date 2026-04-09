Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 14χρονη στα Χανιά αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες να μιλήσει στους γονείς της για όσα συνέβαιναν.

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει τη Μεγάλη Παρασκευή ένας 37χρονος δάσκαλος μουσικής στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του.

Ο 37χρονος συνελήφθη τη Μ.Τρίτη (07/04) ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε η ανήλικη μαζί με τους γονείς της. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο κατηγορούμενος παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας στην 14χρονη από τον Οκτώβρη του 2024. Ο 37χρονος, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της 14χρονης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι, ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκε υλικό που σχετίζεται με την 14χρονη.

Αυτό το οποίο αναμένεται μέχρι στιγμής είναι η σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 37χρονου, με σκοπό να ενθαρρυνθούν πιθανά άλλα θύματα να προχωρήσουν σε καταγγελίες

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, αναφέροντας: «Πρέπει να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας. Πρέπει τα παιδιά μας να τα ακούμε και να μην είμαστε μόνο σε κανόνες του “μη” γιατί πολλές φορές κλείνονται στον εαυτό τους, και κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση».

