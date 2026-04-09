Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του βρέφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, η μητέρα του βρέφους και ο σύντροφος της βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος απο την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Αμφότεροι μετα τις απολογίες τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με απόφαση της Ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

Η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες τόσο στη μητέρα, όσο και στον σύντροφό της, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ηταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενω την ίδια ωρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας - σύντροφος της μητέρας-, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται οτι δεν εκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.