Η λεία της σπείρας αγγίζει τις 133.000 ευρώ, με το τελευταίο θύμα να είναι μία 66χρονη στην Κατερίνη.

Στα χέρια των Αρχών έπεσε τετραμελής σπείρα στην Κατερίνη, η οποία με τη μέθοδο του «λογιστή» αποσπούσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή από ηλικιωμένους.

Η σπείρα, αποτελούμενη από τέσσερις ημεδαπούς (δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένας ανήλικος) τηλεφωνούσε στα ανυποψίαστα θύματα, με τα μέλη να προσποιούνται τους λογιστές. Με πρόσχημα ότι έπρεπε να φωτογραφίσουν τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά του σπιτιού για την ετήσια φορολογική δήλωση, επιχείρησαν να εξαπατήσουν μία γυναίκα 66 ετών το απόγευμα της Μ.Τετάρτης (08/04). Η μία δράστιδα συνελήφθη κατά την προσπάθεια της απόσπασης των αντικειμένων, ενώ οι υπόλοιποι τρεις περίμεναν σε όχημα.

Σύμφωνα με το odelalis.gr, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ομάδα δρούσε από τα τέλη Μαρτίου και εξιχνιάστηκαν συνολικά τέσσερις περιπτώσεις απάτης σε Πιερία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Η λεία τους περιλαμβάνει χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 133.000 ευρώ, καθώς και 9.500 ευρώ σε μετρητά.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν περούκες, μάσκες και φουλάρια που χρησιμοποιούσαν για να αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, σε βάρος του συλληφθέντα άνδρα εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης επτά ετών για ληστεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών και τη συμμετοχή τους σε παρόμοιες πράξεις. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για την άσκηση ποινικής δίωξης. Η αστυνομία συστήνει στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές σε ανάλογα τηλεφωνήματα.