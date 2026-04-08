Το πρόγραμμα των κληρώσεων του Τζόκερ διαφοροποιείται, λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας.

Έκτακτη κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται απόψε (8/4), καθώς το πρόγραμμα της Allwyn έχει τροποποιηθεί, λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας.

Τόσο σήμερα, όσο και το Μεγάλο Σάββατο, η κλήρωση είναι τριπλή: Τζόκερ, ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ. Σήμερα, το Τζόκερ μοιράζει τουλάχιστον 4,1 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία, η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιεί στις 22:00.

Η κλήρωση του Μεγάλου Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στις 16:30 και η κατάθεση δελτίων θα «κλείσει» στις 16:00. Τη Μεγάλη Πέμπτη και την Κυριακή του Πάσχα δεν θα πραγματοποιηθούν κληρώσεις.

Πώς παίζεται το Τζόκερ

Στόχος του τυχερού παιχνιδιού είναι να προβλέψεις σωστά 5 αριθμούς από το πρώτο πεδίο των 45 αριθμών και 1 αριθμό Τζόκερ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών. Παίζεται με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών), είτε με ομαδικά δελτία. Tο ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι 1 ευρώ ανά στήλη.

Αναλυτικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

1. Συμπληρώνεις τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 45) και 1 αριθμό Τζόκερ (από το 1 έως το 20). Εναλλακτικά με την «Τυχαία Επιλογή», επιλέγονται αυτόματα τυχαίοι αριθμοί για εσένα.

2. Έχεις τη δυνατότητα να συμπληρώσεις από 1 έως και 6 περιοχές (Α-ΣΤ) στο δελτίο σου, ενώ Online μέχρι και 12 περιοχές.

3. Επιλέγεις τον αριθμό των συνεχόμενων κληρώσεων που θέλεις να συμμετέχει το δελτίο σου. Στο δελτίο του καταστήματος οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά, ενώ online επιλέγεις απευθείας τον αριθμό συνεχομένων κληρώσεων που επιθυμείς. Αν δεν συμπληρώσεις κάποια επιλογή, το δελτίο σου συμμετέχει μόνο στην επόμενη κλήρωση.

4. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ και μεταδίδονται ζωντανά μέσα από το κανάλι της Allwyn στο YouTube, το allwyn.gr και την εφαρμογή Allwyn.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: