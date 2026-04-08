Ποια ομάδα του Survivor θα κερδίσει σήμερα το έπαθλο της επικοινωνίας;

Στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor, η ένταση μεταξύ των «Αθηναίων» κορυφώθηκε, με το συμβούλιο να πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Η Μαντίσα, η Κωνσταντίνα, η Όλγα και ο Νίκος, είναι οι τέσσερις παίκτες που σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, θα διεκδικήσουν τη θέση τους στο ριάλιτι, με την αγωνία να κορυφώνεται.

Ταυτόχρονα, το προηγούμενο βράδυ, στο συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός, ανακοίνωσε στους παίκτες ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί και η διαδικασία της ένωσης, μία είδηση που προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα στους παίκτες του ριάλιτι.

Συγκεκριμένα, παρουσιαστής, ανέφερε: «Έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο νέο. Θα σας ανακοινώσω λοιπόν πότε θα γίνει το πάρτι της ένωσης. Θα σας πω όμως ότι δύο από εσάς δεν θα βρίσκονται εκεί. Η ένωση θα γίνει σε δύο εβδομάδες από τώρα. Μέχρι να συμβεί, θα έχουν αποχωρήσει δύο παίκτες… Είναι ο μεγάλος σταθμός του διαγωνισμού».

Survivor: Τα διλλήματα λίγο πριν από την ένωση

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, το επόμενο πρωί, μοιράστηκε με το κοινό τις σκέψεις του αναφορικά με την ερχόμενη ένωση των παικτών.

Ο ίδιος, φάνηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς ανυπομονεί για την ημέρα, αλλά παράλληλα δεν θα ήθελε να φύγει από την καλύβα του:

«Τι θα είναι χειρότερο, γιατί έχει και τα κακά της. θα ήταν καλύτερο να φύγουμε από την παραλία, που πλέον πέφτουν σκοτάδια και περπατάμε άνετα.. Τα έχουμε φτιάξει έτσι όπως θέλουμε, ή θα ήταν χειρότερο να μας κάνουν επιδρομή οι Επαρχιώτες, και αυτό που έχουμε συνηθίσει ως ένα σπίτι μέχρι 12 άτομα, να γίνει ξαφνικά ένα σπίτι 15 ατόμων και να μην μπορούμε να το διαχειριστούμε; Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, πάντως δεν θέλω να φύγω από την παραλία…».

Από την πλευρά των «Επαρχιωτών» η Ιωάννα Δεσσύλα, έδειξε ιδιαίτερα ανακουφισμένο με την είδηση ότι η ένωση των δύο ομάδων είναι προ των πυλών:

«Μας ανακοίνωσε χθες ο Γιώργος την ένωση. Όλοι έχουμε ως αρχικό στόχο την ένωση και μετά τον τελικό. Θα είναι τρομερά αλήθεια, μόνο που θα έχουμε φαγητό, τραγούδια, αλκοόλ…», με τον Μάνο να συμπληρώνει:

«Ανυπομονώ να φάμε, έναν ατελείωτο μπουφέ, να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε… Είμαστε εδώ 90 μέρες, αγωνίσματα, βροχές, κακουχίες…».

Παράλληλα, οι παίκτες σήμερα θα ριχτούν στη μάχη με σκοπό να διεκδικήσουν όχι μόνο το έπαθλο επικοινωνίας, αλλά και ένα πασχαλινό γεύμα.

