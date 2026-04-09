Στη σύλληψη ενός δημοσιογράφου προχώρησαν οι Αρχές στη Ρωσία ύστερα από έφοδο στα γραφεία της εφημερίδας Novaya Gazeta, σε ένα περιστατικό που αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία του λόγου στη χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, το πρωί της Πέμπτης, 09/04, πράκτορες των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία της Novaya Gazeta στη Μόσχα. Με ανάρτησή της στο Telegram, η εφημερίδα ανέφερε ότι δεν έχουν λάβει εξηγήσεις για τους λόγους της επιχείρησης, ενώ κατήγγειλε πως δεν επετράπη η είσοδος των δικηγόρων της στο κτίριο.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του δημοσιογράφου Όλεγκ Ρολντούγκιν, ο οποίος όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων.

Ο Όλεγκ Ρολντούγκιν υπήρξε συνιδρυτής της εφημερίδας Sobesednik και ασχολήθηκε με δημοσιογραφικές έρευνες που είχαν ως θέμα τη διαφθορά στους κόλπους της ρωσικής προεδρίας και την ακίνητη περιουσία του πρώην πρωθυπουργού, Ντμίτρι Μενβέντεφ. Ο Ρολντούγκιν δημοσίευε στην Novaya Gazeta έρευνες που αφορούσαν στο περιβάλλον του προέδρου της Τσετσενίας ,Ραμζάν Καντίροφ, και τους δημιουργούς της κρατικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Max.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Novaya Gazeta αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ερευνητικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας. Ο αρχισυντάκτης της, Ντιμίτρι Μουράτοφ, τιμήθηκε το 2021 με το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο αφιέρωσε στη μνήμη έξι δημοσιογράφων της εφημερίδας που δολοφονήθηκαν εξαιτίας της δουλειάς τους.

Το 2023, ο Μουράτοφ χαρακτηρίστηκε από τις ρωσικές αρχές ως «ξένος πράκτορας», μια ταμπέλα που αποδίδεται σε άτομα και οργανισμούς οι οποίοι θεωρείται ότι ασκούν «αντιρωσική δραστηριότητα» με υποστήριξη από το εξωτερικό.

