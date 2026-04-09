Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, όπως του ζήτησε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μειώσει τις επιθέσεις στον Λίβανο και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη χώρα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ήδη το δεύτερο.

Σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, προκειμένου να βοηθήσει να διασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο που επικαλείται το NBC News.

Παρότι τόσο ο Τραμπ, όσο και ο Νετανιάχου υποστηρίζουν ότι η κατάπαυση πυρός δεν καλύπτει τον Λίβανο, το Ισραήλ συμφώνησε να είναι «βοηθητικός εταίρος», ανέφερε η ίδια πηγή. Το τηλεφώνημα έγινε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα συνεχίσουν να χτυπά σφοδρά τον Λίβανο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε χθες τόσο με τον Αμερικανό πρόεδρο, όσο και με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αναφέρει σε ανάρτηση το δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ. Ο Γουίτκοφ του ζήτησε να «ηρεμήσει» τις επιθέσεις στο Ισραήλ και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

{https://x.com/BarakRavid/status/2042265313153057013}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το απόγευμα της Μ. Πέμπτης, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι χθες έδωσε στο υπουργικό συμβούλιο εντολή να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά επανειλημμένα και συνεχή αιτήματα του Λιβάνου.

«Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στη δημιουργία ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Το Ισραήλ εκτιμά τη σημερινή έκκληση του πρωθυπουργού του Λιβάνου για αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού», δήλωσε ακόμα ο Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφερόταν στην εντολή που έδωσε ο Ναουάφ Σαλάμ στις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου, για να «καθαρίσουν» την πρωτεύουσα της χώρας από «μη κρατικά» όπλα.

Πάντως, Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε στο Axios ότι «δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός στον Λίβανο» και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις «θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες».

Όλες οι εξελίξεις για τον πόλεμο στο liveblog του Dnews.