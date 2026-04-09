Οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ θα συνεχιστούν καθ'όλη την περίοδο του Πάσχα.

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Spark Down» πραγματοποιήθηκε την Μ.Τετάρτη (08/04) σε όλη τη χώρα, με σκοπό την αποτροπή της παράνομης κατασκευής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης-καύσης ειδών πυροτεχνίας ενόψει του Πάσχα.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκαν ειδικά συνεργεία αστυνομικών, τα οποία επιχείρησαν καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες και δραστηριότητες που συνδέονται με τραυματισμούς, ακόμη και απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν 3.660 έλεγχοι, συνελήφθησαν 23 άτομα και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις.

Από τις χθεσινές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

49.564 κροτίδες,

41.447 πυροτεχνήματα,

6.370 παιδικά αθύρματα,

152 φωτοβολίδες,

127 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

114 βεγγαλικά και

2.761 γραμμάρια πρώτων υλών.

Συνολικά, από τις 7 Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι έλεγχοι , μέχρι και χθες 8 Απριλίου 2026, έχουν διενεργηθεί 27.027 έλεγχοι, με τον αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται σε 93 και των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε 79.

Συνολικά έχουν κατασχεθεί:

105.762 κροτίδες,

44.139 πυροτεχνήματα,

6.975 παιδικά αθύρματα,

1.439 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

452 συσκευές εκτόξευσης,

163 φωτοβολίδες,

149 βεγγαλικά και

27.167,64 γραμμάρια πρώτων υλών.

Παρατίθενται ενδεικτικές υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της χθεσινής δράσης:

στην Κόρινθο, συνελήφθη αλλοδαπή, καθώς σε κατάστημα εποχιακών προϊόντων βρέθηκαν πάνω από 32.000 είδη πυροτεχνίας,

στο Λασίθι, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε επιχείρηση βρέθηκαν πάνω από 23.000 κροτίδες.

στην Αττική, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν πάνω από 22.000 κροτίδες καθώς και καπνογόνα, εκτοξευόμενα πυροτεχνήματα, πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων κ.α.

στη Μεσσηνία, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς είχε παραγγείλει από το εξωτερικό 1.000 κροτίδες, τις οποίες θα παραλάμβανε με δέμα από εταιρεία ταχυδρομικών μεταφορών, ενώ στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον 59

κροτίδες.

Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.