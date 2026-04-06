Η γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο κάτω απόι αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μυστηριώδης υπόθεση στο Μαρούσι, έπειτα από τη διπλή πτώση μιας 27χρονης γυναίκας από πολυκατοικία όπου διέμενε. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 20:00, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα αρχικά έπεσε από τον τέταρτο όροφο και κατέληξε στο μπαλκόνι του τρίτου. Παρά την πτώση, κατάφερε να επιστρέψει στο διαμέρισμά της, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερη πτώση, αυτή τη φορά προς το ισόγειο της πολυκατοικίας.

Η 27χρονη, ουκρανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Την ίδια στιγμή, ερωτήματα προκαλεί η παρουσία ενός άνδρα στο διαμέρισμα κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητά του ούτε η σχέση του με τη γυναίκα, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκατοικούσαν.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι δύο πτώσεις.