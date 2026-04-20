«Ο κ. Μητσοτάκης έχει διαλέξει καιρό τώρα τον επικίνδυνο δρόμο του Όρμπαν, για να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες και στο Άρθρο 7», τονίζει ο Κ. Αρβανίτης.

Ερώτηση με θέμα τις «ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO με αφορμή τις έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν δίστασε να αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι και "κανένας σοβαρός θεσμός", επιτέθηκε στην επικεφαλής Λάουρα Κοβέσι και κατηγόρησε την Ευρωπαία εντεταλμένη εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου ότι "εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της". Αυτές οι δηλώσεις δεν αρμόζουν σε υπουργό κυβέρνησης κράτους-μέλους, ωστόσο υπενθυμίζεται ότι το ίδιο πρόσωπο έχει αμφισβητήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπονομεύοντας τη διεθνή νομιμότητα και το κράτος δικαίου».

«Καθώς είναι σαφές ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απηχεί τις απόψεις του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης», ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι «Ο κ. Μητσοτάκης έχει διαλέξει καιρό τώρα τον επικίνδυνο δρόμο του Όρμπαν, για να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες και στο Άρθρο 7».

Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ έχει ενεργοποιηθεί κατά της Ουγγαρίας λόγω των συστημικών απειλών κατά των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης από το καθεστώς του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Κώστας Αρβανίτης ρωτά την Επιτροπή πώς προτίθεται να θωρακίσει έμπρακτα τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τους λειτουργούς του από τέτοιες επιθέσεις, αλλά και πώς σκοπεύει να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε επιτελικό επίπεδο.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left)

Θέμα: Ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στελέχη της ελληνικής Κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος κλιμακώνουν τις δημόσιες επιθέσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Γενικής Εισαγγελέως, και των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.

Ιδιαίτερα απαξιωτικός εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο οποίος ενδεικτικά ανέφερε: «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός… Είναι ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους. Αύριο ψηφίζουμε και τέλος», «δεν οφείλουμε κανέναν ιδιαίτερο σεβασμό σε αυτόν τον θεσμό… τελικά ο θεσμός είναι ανώριμος να υπάρχει στα ευρωπαϊκά κράτη… αν επιτρέψουμε τέτοια πολιτικά παιχνίδια, οι δημοκρατίες μας θα τιναχτούν στον αέρα», «προσπαθεί να καταστρέψει βουλευτές… έχει στείλει δικογραφία για να συκοφαντήσει αυτούς τους ανθρώπους…», «αποφάσισε να στείλει γελοίες δικογραφίες,

προκαλώντας μείζονα πολιτικά ζητήματα… Αν συνεχίσει να αγνοεί τις πολιτικές επιπτώσεις των πράξεών της, ο θεσμός θα αποτύχει», «είναι προφανές ότι κάτι άλλο παίζεται… δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθεί ούτε ένας», «οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή […] είναι ανοησίες. Είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τις έστειλε», «η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κ. Παπανδρέου είναι επίθεση στη Δημοκρατία», «[η κ. Παπανδρέου] εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της», «είναι μια δικογραφία νομικά ανυπόστατη».

Ερωτάται η Επιτροπή: