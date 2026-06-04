Aπό το BrainReGain στο Brain Network.

Με κεντρικό μήνυμα ότι η σχέση της Ελλάδας με τους Έλληνες του εξωτερικού περνά, πλέον, από την επιστροφή στη συστηματική διασύνδεση, τη συνεργασία και τον ουσιαστικό αντίκτυπο, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Ετήσιο Συνέδριο της Πρωτοβουλίας BrainReGain, με τίτλο «RETURN. TALENT. IMPACT. – Connecting Greece with Global Hellenism»

Η Πρωτοβουλία BrainReGain παρουσίασε το νέο 360° μοντέλο σύνδεσης της Ελλάδας με το παγκόσμιο ελληνικό ταλέντο, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι πολιτεία, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, διασπορά και τη νέα γενιά.

Μάϊρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και του ΣΕΒ.

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Την έναρξη του Συνεδρίου πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του BrainReGain και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ελληνισμός Εν Δράσει», Κωνσταντίνος Κεσεντές, παρουσιάζοντας το νέο 360° μοντέλο του οργανισμού το οποίο προσεγγίζει τη σχέση της Ελλάδας με το παγκόσμιο ελληνικό ταλέντο ως μία συνολική διαδρομή που ξεκινά από τη νέα γενιά και την εξωστρέφεια, περνά μέσα από τη διεθνή εμπειρία, τα δίκτυα και τη συνεργασία και μπορεί να οδηγήσει ουσιαστικά στην επανασύνδεση με την Ελλάδα. Όπως σημειώθηκε στον χαιρετισμό του κ. Χατζηδάκη, «Το BrainReGain είναι μέρος μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας: να επιστρέψουν στην πατρίδα τα νέα παιδιά που έφυγαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης».

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι «Οι Έλληνες της διασποράς διατηρούν άρρηκτους δεσμούς με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την πνευματική παρακαταθήκη του γένους μας. Όταν οι δεσμοί αυτοί μετατρέπονται σε δημιουργική πράξη, τότε η νοσταλγία γίνεται προοπτική, η μνήμη γίνεται ευθύνη και η αγάπη προς την πατρίδα γίνεται δύναμη ανανέωσης».

Δρ. Γεώργιος Στυλιανός Πρεβελάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δρ. Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, με θέμα «Από το Brain Drain στο Brain Network: Πώς ο Ελληνισμός ξαναχτίζει τις γέφυρές του». Αφού περιέγραψε πώς η έννοια της διασποράς ενσωματώνει την έννοια του δικτύου κατέληξε αδιαπραγμάτευτα ότι η διασπορική φύση του ελληνισμού αποτελεί μια μεγάλη δύναμη.

Το Συνέδριο ανέδειξε ένα νέο πλαίσιο δράσης για την αξιοποίηση του παγκόσμιου ελληνικού ταλέντου, συγκεντρώνοντας στο ίδιο οικοσύστημα κρίσιμους stakeholders: εκπροσώπους της πολιτείας, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της ελληνικής διασποράς, της αγοράς εργασίας, του τομέα της Υγείας, της τεχνολογίας, της έρευνας και της νέας γενιάς.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το νέο 360° μοντέλο της Πρωτοβουλίας, μέσα από τις δράσεις BrainReConnect, BrainExchange, BrainExplore και «Η Υγεία Επιστρέφει Σπίτι», οι οποίες μετατοπίζουν τη συζήτηση από το brain drain σε ένα δυναμικό δίκτυο επιστροφής, ανταλλαγής εμπειρίας, διεθνούς συνεργασίας και παραγωγής ουσιαστικού αντικτύπου για τη χώρα.

Business Impact Panel

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε τη σημασία που έχει η στήριξη των κοινοτήτων Ελλήνων του εξωτερικού που επιδιώκουν να διατηρούν ενεργούς τους δεσμούς τους με την Ελλάδα. Η Υπουργός τόνισε, επίσης, ότι η σχέση με τη γλώσσα και η σύνδεση με τον πολιτισμό αποτελούν μια πολύ καλή βάση προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας, και ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ιωάννης Μαστρογεωργίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις θεματικές της προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντου, της διεθνούς κινητικότητας, της τεχνητής νοημοσύνης, της δράσης «Η Υγεία Επιστρέφει Σπίτι» και του ρόλου της διασποράς ως στρατηγικού δικτύου γνώσης και ανάπτυξης για τη χώρα.

BrainExchange New Initiative Panel

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσίασε η Γενική Διευθύντρια, Κατερίνα Μπαλιλάκη, όπου αναδείχθηκε ότι ο στόχος είναι να μην χαθεί η σχέση με το Παγκόσμιο Ελληνικό Ταλέντο, τονίζοντας ότι το νέο ολοκληρωμένο σύστημα «δημιουργήθηκε ακριβώς για να μπορεί κάποιος να υποστηρίζεται καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής του στο εξωτερικό, τα παιδιά μας να μπορούν να αποκτούν την εμπειρία του διεθνούς περιβάλλοντος και σε κάθε περίπτωση να μπορούν να επιστρέφουν στη χώρα τους, να παραμένουν διασυνδεμένα με τον Ελληνισμό ως ταυτότητα και ως συναίσθημα».

Το BrainReGain συνεχίζει να εργάζεται για μια Ελλάδα περισσότερο εξωστρεφή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη με το παγκόσμιο ελληνικό ταλέντο, μετατρέποντας τη διεθνή εμπειρία και τα δίκτυα των Ελλήνων σε δύναμη και γέφυρα δημιουργίας για το μέλλον της χώρας.

Μπορείτε να βρείτε αποσπάσματα όλων των πάνελ στο κανάλι του BrainReGain στο Youtube: https://www.youtube.com/@brainregain4984