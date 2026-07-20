Η Emirates παρουσίασε το νέο προσκέφαλο για την οικονομική θέση, που υπόσχεται πιο άνετο ύπνο στις πτήσεις.

Ο ύπνος στην οικονομική θέση ενός αεροσκάφους δεν είναι εύκολη υπόθεση και πολλοί επιβάτες καταφεύγουν σε μάσκες ύπνου, μαξιλάρια αυχένα και άλλα αξεσουάρ... Όσοι, όμως, ταξιδεύουν με την Emirates ίσως να μην χρειάζονται πλέον τίποτα από αυτά, καθώς η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε ένα νέο προσκέφαλο, το οποίο χαρακτηρίζει «επαναστατικό» για την εμπειρία των επιβατών.

Το προσκέφαλο U-Dream, το οποίο εγκαθίσταται σταδιακά σε όλα τα αεροσκάφη Airbus A350 της Emirates και στα περισσότερα Airbus A380 και Boeing 777, διαθέτει εύκαμπτα πλευρικά στηρίγματα που συγκρατούν το κεφάλι και τον αυχένα, αποτρέποντας την κλίση προς τα εμπρός ή στο πλάι κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η Emirates είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως που υιοθετεί αυτόν τον τύπο προσκέφαλου.

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«Η Emirates δεν επαναπαύεται ποτέ όταν πρόκειται για την εμπειρία των πελατών και βρήκαμε έναν τρόπο να βελτιώσουμε σημαντικά την άνεση στην οικονομική θέση, ιδιαίτερα σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων», δήλωσε ο πρόεδρος της Emirates Airline, σερ Τιμ Κλαρκ.

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«Το U-Dream αλλάζει τα δεδομένα για όσους θέλουν να κοιμηθούν, καθώς προσφέρει πλήρη στήριξη στον αυχένα. Δεν χρειάζονται πλέον μαξιλάρια ταξιδιού. Είναι ακόμη μία καινοτομία που αποδεικνύει τη δέσμευσή μας απέναντι στους πελάτες και εδραιώνει την οικονομική θέση της Emirates ως την καλύτερη», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, το νέο προσκέφαλο έχει τοποθετηθεί σε τρία αεροσκάφη Airbus A350, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να εξοπλίσει ολόκληρο τον στόλο των A350 έως το τέλος του έτους.

Από το 2027, το U-Dream θα εγκατασταθεί και στα αναβαθμισμένα Airbus A380 και Boeing 777 της Emirates.

Καινοτομίες στην οικονομική θέση

Η Emirates δεν είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία που επενδύει στην αναβάθμιση της οικονομικής θέσης.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η αμερικανική United Airlines ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει σειρές Economy Plus χωρίς μεσαίο κάθισμα, εξασφαλίζοντας περισσότερο προσωπικό χώρο στους επιβάτες και ένα κοινό τραπεζάκι ανάμεσα στις δύο θέσεις.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως παρουσιάσει και τις «Relax Rows», σειρές καθισμάτων που μετατρέπονται σε κρεβάτι.

Αντίστοιχα, η Air New Zealand ξεκίνησε να προσφέρει κουκέτες σε υπερατλαντικές πτήσεις πολύ μεγάλης διάρκειας, τις οποίες οι επιβάτες μπορούν να κλείνουν για τετράωρη χρήση.

Με πληροφορίες από Euronews.com