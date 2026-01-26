Την επιστροφή της σορού του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου από την Χαμάς χαιρέτησε ο ΟΗΕ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ υποδέχθηκε θετικά την επιστροφή της σορού του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που παρέμενε στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη για πλήρη και συνεπή εφαρμογή της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε έπειτα από δύο χρόνια αιματηρών συγκρούσεων.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του γραμματέια του ΟΗΕ, Stéphane Dujarric, ανέφερε ότι ο Οργανισμός χαιρετίζει την εξέλιξη αυτή και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας πως η τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ανθρωπιστική ανακούφιση στην περιοχή.

{https://x.com/LTC_Shoshani/status/2015807023019868448}